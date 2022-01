Copinha: resultado dos jogos hoje, sexta, 7 de janeiro (07/01); veja

A 52ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a maior competição de base do Brasil, tem mais uma rodada de jogos em disputa hoje, sexta, 7 de janeiro (07/01). A Copinha, que em 2022 conta com 128 times, teve partidas disputadas desde esta manhã e ainda terá confrontos até o fim da noite, sendo o último Rive-PI x Corinthians-SP. Confira abaixo o resultado dos jogos já disputados, os que estão em andamento e veja o restante das partidas de hoje, que serão atualizadas com o placar final nesse mesmo link.

11h - Suzano-SP 3 x 2 Concórdia-SC

13h - Votuporanguense-SP 3 x 1 Atlético Matogrossense-MT

13h - Tanabi-SP 2 x 0 Aquidauanense-MS

13h - Matonense-SP 0 x 4 Jacuipense-BA

13h - Manthiqueira-SP 1 x 2 São José-RS

13h - Jaguariuna FC-SP 0 x 4 Fluminense-PI

13h - Flamengo-SP 3 x 0 Santana-AP

13h - Mauá Futebol-SP 1 x 1 Volta Redonda-RJ

13h - Juventus-SP 3 x 1 Canaã-BA

13h15 - Ituano-SP 0 x 2 Fortaleza-CE

15h15 - Monte Azul-SP 1 x 4 Bahia-BA

15h15 - Guarani-SP 3 x 2 Vila Nova-GO

15h15 - Fast-AM 0 x 3 Fluminense-RJ

15h15 - XV Piracicaba-SP 3 x 1 Vitória-BA

15h15 - Red Bull Bragantino-SP 1 x 2 ABC-RN

15h15 - Guarulhos-SP 0 x 0 Avaí-SC

15h15 - Mauaense-SP 1 x 4 Atlético-GO

15h15 - Portuguesa Santista-SP 3 x 2 CRB-AL

17h - Audax-SP 2 x 1 Camaçariense-BA

17h15 - União Mogi-SP 1 x 1 São Raimundo-RR

17h45 - Francana-SP 2 x 0 Confiança-PB

19h15 - Santo André-SP 0 x 0 Joinville-SC

19h30 - São José EC-SP 0 x 3 Resende-RJ

19h30 - Portuguesa-SP 1 x 0 Internacional-RS

20h - Ponte Preta-SP 1 x 1 Juventude-RS

21h45 - Ríver-PI 0 x 2 Corinthians-SP

Copinha São Paulo de Futebol Júnior: onde assistir ao vivo aos jogos?

A maioria das partidas é transmitida ao vivo pelo canal SporTV - para clientes com serviço de televisão por assinatura - e pela internet por meio do portal Eleven Sports. O YouTube do Paulistão também irá transmitir alguns jogos da Copinha.

Copinha São Paulo de Futebol Júnior: como funciona a disputa?

Na primeira fase, os 128 times serão divididos em 32 grupos, com 4 equipes em cada grupo. As equipes irão se enfrentar dentro dos respectivos grupos. As duas melhores equipes de cada grupo avançam à segunda fase, para começar os jogos mata-mata.

Copinha São Paulo de Futebol Júnior: os maiores campeões

10 títulos: Corinthians

Corinthians 5 títulos: Fluminense e Internacional

Fluminense e Internacional 4 títulos: Flamengo e São Paulo

Flamengo e São Paulo 3 títulos: Atlético-MG e Santos

Atlético-MG e Santos 2 títulos: Ponte Preta, Portuguesa e Nacional

Ponte Preta, Portuguesa e Nacional 1 título: América-MG, América-SP, Cruzeiro, Figueirense, Guarani, Juventus-SP, Paulista de Jundiaí, Marília, Roma Barueri, Santo André e Vasco.

Copinha São Paulo de Futebol Júnior: público liberado

O público foi liberado para a Copinha, no entanto, para ter acesso ao estádio, será necessário apresentar o comprovante de vacinação das duas doses ou dose única. Para aqueles que tiverem apenas a primeira dose da vacina, ainda será possível o resultado negativo do teste PCR realizado até 48 horas antes do jogo ou resultado negativo de teste antígeno com até 24 horas de antecedência.

