Paulo Sousa revela por que escolheu Flamengo e elogia técnico Abel Ferreira

O técnico português Paulo Sousa falou hoje, 6, em entrevista à RTP, por que deixou a seleção polonesa para acertar com o Flamengo.

“Eu tomo decisões e sempre demonstrei que não tenho receio em tomar decisões. Esta foi a decisão que tomei, exclusivamente para treinar o maior clube do mundo. [A Polônia] é um projeto que acabou”, disse o comandante.

“Estou muito focado no Flamengo, na exigência e nesse desafio extraordinário. Apareceram vários clubes durante o meu percurso na seleção, mas não apareceu um Flamengo”, acrescentou.

Contratado pelo Flamengo no fim de 2021, Paulo Sousa elogiou o também técnico português Abel Ferreira, da equipe rival que derrotou o clube carioca na final da Libertadores 2021, o Palmeiras.

“Abel tem feito um trabalho extraordinário. É a cultura de vitória, o saber ganhar. Com os seus próprios argumentos, suas próprias ideias... É algo que tem vindo a crescer. Será um dos nossos rivais diretos”, revelou Paulo Sousa.

Pelo Palmeiras, Abel Ferreira conquistou duas vezes a Libertadores (2020 e 2021) e foi campeão da Copa do Brasil (2020). No total, ele e sua comissão técnica somam 106 jogos pelo Alviverde, com 56 vitórias, 23 empates e 27 derrotas.

O Palmeiras estreia na temporada de 2022 no dia 23 de janeiro, às 16h00 (de Brasília), quando visita o Grêmio Novorizontino pela primeira rodada do Campeonato Paulista.

Carlos Carvalhal, desejo anterior do Flamengo, pode acertar com Atlético-MG

Desejo anterior do Flamengo, o técnico também português Carlos Carvalhal está em negociação com o Atlético-MG e pode acertar com o time mineiro. O treinador está no Braga. Procurado à época pela direção do clube carioca, ele havia afirmado que uma saída dependeria dos dirigentes do clube português.

"Tenho contrato com Braga. Já tive várias abordagens, não sei se tiveram sequência ou não, mas qualquer acordo terá que passar pelo Braga, estou nas mãos do meu presidente. Estou focado no meu trabalho e no jogo de amanhã. Creio que os jogadores também", disse Carlos Carvalhal na ocasião.

Quem é Paulo Sousa, novo técnico do Flamengo?

Antes de iniciar a trajetória como treinador, Paulo Sousa teve uma carreira de sucesso como jogador profissional. Meio-campista, passou por clubes como Benfica-POR, Sporting-POR, Juventus-ITA e Borussia Dortmund-ALE. Nestes dois últimos times, inclusive, conquistou o título da Liga dos Campeões, em 1996 e 1997 — além do título mundial de clubes sobre o Cruzeiro-MG —, respectivamente.

Peça importante da seleção portuguesa, também atuou no Inter de Milão-ITA — onde foi companheiro de Ronaldo Fenômeno —, Parma-ITA e no Espanyol-ESP, onde encerrou a carreira como atleta em 2002. Após três anos, em 2005, Paulo Sousa começou os trabalhos como treinador comandando a seleção sub-16 de Portugal, assim como a sub-17, sub-18 e sub-19.

Um fato curioso é que Paulo Sousa foi o auxiliar técnico do brasileiro Luiz Felipe Scolari na seleção portuguesa em 2006, quando participou da disputa da Copa do Mundo, realizada na Alemanha. Esta experiência abriu portas para o comandante em 2008, que ganhou oportunidade na segunda divisão da Inglaterra, com passagens pelo Park Rangers, Swansea e Leicester.

O português seguiu carreira no Videoton FC, da Hungria, equipe pela qual venceu os primeiros títulos. Também passou pelo Maccabi Tel Aviv, de Israel, onde conquistou o campeonato nacional, assim como no Basel, da Suíça. Antes de se tornar treinador da Polônia, teve passagens pela Fiorentina-ITA, Tianjin Tianhai-CHI e Bordeaux-FRA.

Em janeiro de 2021, Paulo Sousa foi convidado para assumir a seleção polonesa com a Eurocopa como principal competição do ano. Apesar de ter Robert Lewandowski como principal estrela, a campanha foi frustrante. No grupo E, composto por Espanha, Eslováquia e Suécia, a Polônia não venceu nenhum confronto e amargou a lanterna da chave. Para se classificar à Copa do Mundo de 2022, a Polônia terá de disputar a repescagem.

Estilo de jogo de Paulo Sousa, novo treinador do Flamengo

O esquema preferido de Paulo Sousa é o 4-2-3-1, com quatro defensores, cinco homens no meio-campo e um atacante de referência. O sistema é um dos mais populares atualmente no futebol pela flexibilidade de variações táticas que se pode utilizar nas partidas e também pela facilidade de adaptação dos jogadores.

Sobre a postura dentro de campo, Paulo Sousa é adepto do estilo intenso, ofensivo e dominante. Em entrevista ao site Tribuna Expresso, de Portugal, o treinador explicou sobre como gosta que suas equipes se portem.

"Gosto de ver as minhas equipes expressando todo o seu conteúdo romântico ou poético, individual e coletivo, de forma a que tenham domínio sobre o adversário e esse domínio tem muito a ver, no meu ponto de vista, com espaço e com tempo. Requer, sem dúvida, uma inteligência tática importante. É estar o maior tempo possível no meio-campo adversário e que, através da identidade comum e do dinamismo coletivo, a expressão individual possa fazer diferença no último terço do campo, porque o expoente máximo do futebol é o gol. Então, é também a capacidade de produzir inúmeras ocasiões de gol para entusiasmar quem joga e, sobretudo, quem vai ao estádio”.

Números de Paulo Sousa como técnico:

Jogos: 442



Vitórias: 205



Empates: 113



Derrotas: 124

Título de Paulo Sousa como treinador:

(1) Campeonato Suíço – Basel (14/15)



(1) Campeonato Israelense – Maccabi (13/14)



(1) Taça da Liga da Hungria – Videoton (11/12)



(2) Supertaça da Hungria – Videoton (11/12)



