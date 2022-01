O Athletico-PR superou o Velo Clube, por 1 a 0, nesta quinta-feira (6) no estádio Doutor Hermínio Ometto, em Araras. Esta foi a primeira vitória do Furacão na atual edição da Copinha. O Rubro-Negro agora lidera o Grupo 12 com 4 pontos.

