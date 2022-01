Em reestreia de Daniel Alves, Barcelona vira e avança na Copa do Rei

Vitória do Barça na Copa do Rey é marcada por reestreia de Dani Alves com a camisa dos culés

O Barcelona venceu o Linares nesta quarta-feira, de virada, por 2 a 1, e avançou na Copa do Rei, em jogo marcado pela reestreia do lateral Daniel Alves.

Em um início de jogo morno, o Barcelona conseguia controlar a posse de bola, mas tinhas muitas dificuldades para criar chances de gol. Já o Linares, com um estilo retraído, conseguia travar a equipe adversária e tentava encontrar oportunidades em contra-ataques e cruzamentos na área.

Aos 18 minutos, o time da casa abriu o placar com um belo lançamento na área para Hugo Díaz completar de cabeça, tirando do goleiro brasileiro Neto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O time de Xavi Hernández buscava o jogo pelos lados do campo, visto que a zona central estava muito povoada. As jogadas com os pontas e com Daniel Alves, que se posicionava como ala, eram as mais perigosas, mas não suficientes para encostar no placar no primeiro tempo.

Na segunda etapa, o Barça seguia com a escassez na criação das jogadas. O time possuía mais de 80% da posse, mas com apenas uma finalização na meta adversária.

Com 17 minutos, o francês Ousmane Dembélé recebeu no meio de campo e aproveitou o espaço cedido pelo Linares para progredir com a bola até a entrada da área, finalizar no canto esquerdo e empatar a partida, contando com falha do goleiro Brimah.

Cinco minutos depois, o atacante Ferran Jutglà, de 22 anos, avançou pelo lado esquerdo, cortou dois marcadores e bateu com precisão para virar o jogo a favor do Barcelona.

Após uma melhora significativa dos culés, a dupla Dembélé e Dani Alves mostrava muita conexão, sendo responsável por manter a equipe na zona de ataque, controlando a partida e assegurando a vitória do time catalão.