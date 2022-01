Messi se recupera da Covid-19 e viaja para a França

Lionel Messi estava isolado desde o dia 28 de novembro por ter testado positivo para covid-19. Nesta terça-feira, 4, o atacante do Paris Saint-Germain se recuperou, desembarcou no aeroporto de Rosário, na Argentina, e rumou para a França com sua família nesta quarta-feira, 5.

Messi usou seu avião particular e irá se reintegrar ao elenco parisiense. Durante o período de isolamento, o jogador estava seguindo a recomendação de fazer testes entre 24 a 48 horas.

Sobre o assunto Messi e mais três jogadores do PSG testam positivo para Covid-19

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Há chances do atleta entrar em campo neste fim de semana, pelo Campeonato Francês. Assim que entrar nas instalações do clube, Lionel terá que passar por uma batelada de exames para evitar possíveis problemas de saúde e, dependendo dos resultados, será liberado para atuar.

No domingo, o Paris Saint-Germain duela contra o Lyon, às 16h45 (de Brasília), pela 20ª rodada do Francês. A equipe treinada por Mauricio Pochettino é líder disparada do torneio, com 46 pontos, e vem de dez jogos sem perder.

Tags