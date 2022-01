Gol mais bonito do ano: Fifa divulga os três finalistas do prêmio Puskás

A Fifa anunciou nesta terça-feira os três finalistas do prêmio Puskás, que elege o gol mais bonito do ano. Por votação, os escolhidos para a final foram Erick Lamela, pelo Tottenham, Patrik Shick, pela República Tcheca e Mehdi Taremi, pelo Porto.

O gol do argentino Lamela foi marcado no dia 14 de março, em clássico frente ao Arsenal pelo Campeonato Inglês. O atacante recebeu passe do brasileiro Lucas dentro da grande área e, de letra, mandou no canto, sem chances de defesa.

Sobre o assunto Real Madrid segue tentando a contratação de Mbappé ainda nesta temporada

Sané e Upamecano testam positivo para Covid-19; Bayern de Munique já soma oito casos

Buffon testa positivo para a Covid-19 e entra em isolamento no Parma

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já o de Patrik Shick foi marcado frente à Escócia, durante a fase de grupos da Eurocopa, no dia 14 de junho. O centroavante recebeu pouco depois da linha do meio de campo, observou a posição do goleiro e mandou de lá mesmo para marcar um golaço.

Por fim, Mehdi Taremi deixou o dele contra o Chelsea, em partida pelas quartas de final da Liga dos Campeões. Para marcar, Taremi aproveitou cruzamento pela direita e emendou uma bela bicicleta, no ângulo do goleiro Mendy, que só observou.

Os vencedores do prêmio Puskás, assim como do Fan Awards e do Fifa Fair Play, serão anunciados em cerimônia na sede da Fifa em Zurique, na Suíça, no dia 17 de janeiro.

Na quarta e quinta-feira, a entidade anunciará também os finalistas de outras categorias, como melhor goleiro feminino e masculino, melhor técnico feminino e masculino e, mais tarde, no dia 7, os finalistas para o prêmio de melhor jogador.

Tags