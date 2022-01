Sané e Upamecano testam positivo para Covid-19; Bayern de Munique já soma oito casos

O Bayern comunicou nesta terça-feira mais dois casos de covid-19 em seu elenco. Desta vez, o meia-atacante Leroy Sané e o zagueiro Dayot Upamecano foram diagnosticados com o vírus. Ambos os jogadores estão bem e isolados, de acordo com o clube.

O clube já havia comunicado que o goleiro Manuel Neuer, o inglês Omar Richards e os franceses Kingsley Coman, Corentin Tolisso, Lucas Hernández e Tanguy Nianzou também foram identificados com covid-19.

O time alemão já precisou se privar em dezembro do meia Joshua Kimmich, não vacinado e infectado com o vírus. O jogador foi diagnosticado com pequenas infiltrações nos pulmões, em decorrência da Covid, e precisará seguir em tratamento.

No entanto, Kimmich anunciou que voltou atrás em sua decisão e irá se imunizar contra o vírus. Na última segunda feira, o Bayern comunicou o retorno do atleta aos treinamentos. O meio-campista não joga desde o dia 6 de novembro, quando enfrentou o Freiburg pelo Campeonato Alemão.

A Bundesliga será retomada na sexta-feira, 7, com o jogo entre Bayern de Munique e Borussia Mönchengladbach.