Real Madrid segue tentando a contratação de Mbappé ainda nesta temporada

Após ter duas propostas recusadas no último ano, o Real Madrid segue com o desejo de contar com Kylian Mbappé ainda nesta temporada. Em entrevista concedida ao jornal La Gazetta dello Sport, o agente Giovanni Branchini revelou que os merengues ofereceram 50 milhões de euros (R$ 320 milhões) para contratar o atacante nesta janela.

"Agora depende do PSG. O Real Madrid quer contar com Mbappé de imediato e ofereceu 50 milhões de euros. Não sei qual será o desfecho", disse.

Em agosto de 2021, o clube espanhol chegou a oferecer 170 milhões de euros, mais 10 milhões em variáveis (R$ 1,1 bilhão, no total), mas o Paris Saint-Germain rechaçou a oferta.

O jogador inclusive pediu para deixar o clube francês, na época, e não quis renovar com a equipe, podendo assinar um pré-contrato a partir deste mês.

O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, havia prometido que retomaria as conversas para contratar o atleta na janela de transferências de verão.

Vale lembrar que o time de Madrid enfrentará o PSG nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Os jogos de ida e volta estão marcados para o dia 15 de fevereiro e 9 de março, respectivamente.

