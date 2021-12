Alvo de Ceará e Fortaleza, Gilberto abre conversas com Al-Nasr, segundo jornalista

Apesar de propostas de Ceará e Fortaleza, Gilberto deve jogar no exterior na temporada de 2022. Segundo o jornalista Venê Casagrande, do jornal O Dia, o Al-Nasr, dos Emirados Árabes, fez proposta ao atacante. O atleta é um dos nomes mais cobiçados nesta janela de transferências.



Os agentes do jogador fizeram algumas exigências em relação à primeira oferta do time árabe. O staff de Gilberto pede 30 meses de contrato. A negociação segue em andamento, uma vez que o desejo do atleta é se transferir para o exterior.

O jogador encerrou contrato com a equipe baiana após o fim do Campeonato Brasileiro. Livre no mercado, foi procurado por vários clubes do Brasil e do exterior. Santos, Corinthians, São Paulo e Fluminense procuraram o staff do centroavante, além de Ceará e Fortaleza. O jogador já havia recebido sondagens do Japão, Arábia Saudita e Estados Unidos.



Gilberto disputou 189 partidas pelo Bahia, desde sua chegada em 2018. Marcou 83 gols e deu 14 assistências. Em 2021, anotou 26 gols pelo Esquadrão de Aço. O atleta está de férias com a família e em breve deve definir seu destino para o próximo ano.



