Torcedor do Bahia morre após infarto durante jogo contra o Fortaleza que rebaixou equipe

Um torcedor do Bahia faleceu na noite da última quinta-feira (9), enquanto assistia a partida entre Fortaleza e Bahia, que acabou sacramentando o rebaixamento do Tricolor de Aço.

Segundo o relato da sua filha, Ludimila Cunha, no Twitter, ele não aguentou a emoção durante o jogo e acabou sofrendo um infarto. Ele foi levado a um hospital de Salvador, mas não resistiu.

"Ainda sem chão, a filha não cai.. meu pai teve um infarto assistindo o jogo, parece que abriram um buraco no meu coração, dói tanto", escreveu Ludimila.

Ainda não se sabe o nome e a idade do baiano, mas segundo sua filha, ele não apresentava nenhum sinal de alterações de saúde no dia do jogo.

Em seu histórico de imagens, é possível ver Ludimila ao lado do pai em vários jogos do Bahia na Fonte Nova. Segundo ela, foi dele que ela herdou o amor ao time de Salvador. Antes da partida, ela chegou a postar o seguinte Tweet: "Meu Deus, teste pra cardíaco".

O bahia me tirou meu bem mais precioso, o meu pai.... eu não quero acreditar nisso", disse a torcedora.

Nas redes sociais, uma corrente de solidariedade já se formou em torno do episódio. Diversas pessoas estão mandando mensagens de conforto à torcedora. "O amor pelo Bahia que ele te ensinou será a maior lembrança. Anote aí... que haja um conforto no seu coração. Nós te abraçamos", escreveu uma pessoa no Twitter.

