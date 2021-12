Dança das cadeiras dos treinadores movimenta mercado da bola no futebol brasileiro

Restando pouco mais que uma semana para o início do período de pré-temporada, os clubes brasileiros seguem se movimentando visando a montagem dos elencos para a próxima temporada. Sem grandes contratações de jogadores, a última semana do ano foi marcada pela mudança no comando técnico das equipes.

Nesta terça-feira, 28, os treinadores Jorge Jesus, Cuca e Vanderlei Luxemburgo deixaram, respectivamente, Benfica-POR, Atlético-MG e Cruzeiro-MG. A rescisão de contrato dos três treinadores agitou o mercado da bola no futebol brasileiro.

A saída de Cuca do clube mineiro foi a que mais surpreendeu. Campeão da Série A do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil com o Galo nesta temporada, o treinador alegou problemas pessoais e pediu demissão da equipe alvinegra.

Jorge Jesus é o favorito para assumir o lugar de Cuca. Desejo do Flamengo nas últimas semanas, o português, alvo de criticas no Benfica, rescindiu contrato com o clube lisbonense em comum acordo com a diretoria da equipe alvirrubra e deve movimentar o noticiário esportivo brasileiros nos próximos dias.

Já a demissão de Vanderlei Luxemburgo no Cruzeiro foi por questões financeiras. A diretoria da Raposa alegou que está fazendo uma "readequação orçamentária" para justificar a decisão. Recentemente, Luxemburgo e toda a sua comissão técnica haviam renovado contrato com a equipe mineira até o fim de 2023. Comprado por Ronaldo Fenômeno, o clube celeste passa por um processo de reformulação e uma nova comissão técnica será anunciada nos próximos dias.

Semana também registra chegada de técnicos

A última semana do ano não registrou apenas saídas de treinadores. Nessa segunda-feira, 27, o Internacional-RS anunciou um novo técnico para assumir o comando da equipe depois da saída de Diego Aguirre após o fim do Brasileirão. O escolhido do Colorado foi Alexander Medina. O treinador uruguaio estava no Talleres, da Argentina, e assinou com o clube gaúcho por uma temporada.

O Flamengo também acertou com um novo treinador para 2022. Sem acerto com Jorge Jesus, o Rubro-Negro encaminhou a contratação do português Paulo Sousa, atual técnico da Polônia, para assumir o comando da equipe carioca por duas temporadas. O anúncio ainda não foi feito porque clube, técnico e a Federação Polonesa de Futebol ainda resolvem a rescisão de contrato.

