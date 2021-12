Após novela com Jorge Jesus, Flamengo encaminha acerto com Paulo Sousa

Repórter do caderno de Esportes

Atual técnico da seleção da Polônia, português negocia saída para assinar contrato de dois anos com o Rubro-Negro

O novo técnico do Flamengo é português, mas não será Jorge Jesus. O Rubro-Negro deve assinar com Paulo Sousa, atualmente comandante técnico da Polônia. O contrato será de dois anos, de acordo com o Globo Esporte.

Embora o Time da Gávea tivesse em tratativas com Jorge Jesus, responsável pelos títulos conquistados pelo clube nos anos de 2019 e 2020, a negociação não avançou. Os trâmites entre o treinador e o Benfica,a tual clube que ele treina, fizeram com que o Flamengo fosse atrás de outro nome.

De acordo com o jornal Record, de Portugal, Paulo será o próximo técnico do Rubro-Negro. O anúncio ainda não foi feito porque clube, técnico e a Federação Polonesa de Futebol resolvem a rescisão de contrato.

Por meio do twitter, o presidente da entidade, Cezzary Kulesza, chegou a publicar informações sobre o assunto, confirmando que o treinador busca a rescisão de contrato.

"Hoje fui informado pelo Paulo Sousa que queria rescindir o contrato em comum acordo por causa de uma oferta de outro clube. Este é um comportamento extremamente irresponsável, inconsistente com as declarações anteriores do treinador. Portanto, recusei firmemente ", escreveu ele.

