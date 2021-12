Internacional anuncia contratação do técnico Alexander Medina até o fim de 2022

Treinador uruguaio estava no Talleres, da Argentina, e assinou com o colorado por uma temporada, com possibilidade de renovação de contrato por mais um ano

O Internacional já tem um treinador para a temporada de 2022. Na tarde desta sexta-feira, 27, a equipe anunciou por meio de suas redes sociais a contratação do técnico uruguaio Alexander ''Cacique'' Medina, de 43 anos, ex-Talleres, da Argentina. O contrato vai até dezembro 2022, com possibilidade de renovação por uma temporada.

O novo comandante chega para suprir a vaga deixada pelo também uruguaio Diego Aguirre, que fracassou no objetivo de levar a equipe colorada à Copa Libertadores de 2022, deixando o clube no 12º lugar da tabela do Brasileirão com 48 pontos somados.

✍️✅ Alexander "Cacique" Medina é o novo treinador colorado! #VamoInter Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags