Gramado do Castelão será revitalizado para a temporada 2022 e liberado em 30 dias

Com calendários cheios, Ceará, Fortaleza e Ferroviário solicitaram um processo de recuperação ao invés de uma reforma geral na principal praça esportiva do Estado

Alvo de críticas no decorrer da temporada 2021, o gramado do Castelão passa por obras de revitalização para os jogos de 2022. Em coletiva cedida nesta segunda-feira, 20, o secretário do Esporte e Juventude (Sejuv), Rogério Pinheiro, anunciou que não haverá reforma, mas um trabalho de reabilitação do campo.

O tratamento, já iniciado, irá durar cerca de 30 dias. Deste modo, o Castelão já deve estar disponível entre os dias 22 e 23 de janeiro, quando o Ceará joga como mandante diante do Globo-RN, pela primeira rodada da Copa do Nordeste.



A mudança no processo de recuperação do gramado do Castelão em vez de uma reforma completa foi feita por um pedido dos clubes. Ceará, Fortaleza e Ferroviário mandam os principais jogos do Estado na praça esportiva.

Revitalização a longo prazo

O Castelão deve começar a receber jogos para a temporada 2022 a partir do final de janeiro. Até lá, a primeira obra de revitalização deve ser concluída, mas ela não será a única feita no campo durante o ano. Em coletiva, Rogério Pinheiro explicou que a Sejuv tem a intenção de trabalhar junto com os clubes para seguir reabilitando o gramado do Castelão até novembro.

Para que isso seja possível, a praça terá que receber menos partidas que o habitual do ano de 2021. A reabertura do Estádio Presidente Vargas (PV), prevista para abril, deve auxiliar os clubes nisso, já que eles terão um novo lugar para mandar os jogos.

