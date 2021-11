Paquetá comenta parceria com Neymar na seleção: "Ídolo para mim"

Titular da Canarinho, o meio-campista se consolidou como um dos homens de confiança do técnico Tite

Em entrevista coletiva desta terça-feira, Lucas Paquetá comentou sobre sua continuidade na Seleção Brasileira e sua parceria com Neymar. Titular da Canarinho, o meio-campista se consolidou como um dos homens de confiança do técnico Tite.

“Estou muito feliz com o momento que eu estou vivendo no Lyon e, principalmente, aqui na Seleção. Em relação ao Neymar, nós estamos nos entendendo bem dentro e fora de campo. Ele tem me ajudado muito e dado apoio para que eu possa desenvolver o meu melhor futebol. O que a gente tem em comum é prazer de vestir a camisa da Seleção Brasileira, a vontade de querer ganhar os jogos e conquistar grandes coisas”, disse o meio-campista.

“O Neymar é nosso principal jogador e é um ídolo para mim. Quando eu tive momentos difíceis, até mesmo aqui na Seleção, ele chegou e conversou comigo, falou para eu ter calma e que eu era um grande jogador. Eu acho que são atitudes como essa que me tranquilizaram e me deram confiança para eu dar o meu melhor”, declarou Paquetá.

Quando questionado quais são os três melhores jogadores da temporada, o ex-Flamengo não mencionou seu próprio nome e apenas escolheu dois. “É uma pergunta difícil. Acho que votaria no Lewandowski, no Jorginho, que fez uma boa temporada, e os outros estão no mesmo nível”, revelou.

No Lyon, da França, Paquetá vem fazendo grande temporada. Segundo ele, Juninho Pernambucano, diretor de futebol da equipe, tem grande papel em seu desenvolvimento.

“O Juninho é um paizão para mim. Ele depositou confiança em mim e hoje estou podendo recompensá-lo da forma que ele gostaria, que é está jogando o melhor melhor futebol. Só tenho a agradecer”, comentou.

A Seleção Brasileira faz os dois últimos jogos do ano, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, em novembro.

O duelo contra a Colômbia acontece nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. A partida contra a Argentina, no dia 16, está marcada para às 20h30, no Estadio del Bicentenario, em solo argentino.

“São duas grandes equipes com jogadores de excelentes qualidades. Temos que pensar em fazer um bom trabalho e jogar bem para estarmos próximos das vitórias. Acredito que serão dois grandes jogos para terminar o ano bem”, ressaltou Paquetá.

O atleta comentou sobre a experiência de ser pai e o apoio de sua esposa em todas as horas. “Está sendo um momento incrível. O melhor momento da minha carreira não é à toa. É por ter esses dois pequenos e minha esposa do meu lado. Estou me sentindo um pai incrível. Tento ajudar minha esposa o máximo que posso e recebo total apoio. Chegar em casa e ver o sorriso dos meus filhos está sendo um combustível mais”, finalizou.

