Neymar chega aos 401 gols; confira curiosidades sobre a marca

Na vitória por 3 a 2 do Paris Saint German sobre o Bordeaux, pelo Campeonato Francês, Neymar marcou duas vezes, chegando, assim, aos 401 gols oficiais em sua carreira. Uma série de estatísticas compiladas pelo site Futdados destrinchou esses 401 tentos.

O ano mais artilheiro de Neymar foi 2012, quando o jogador ainda defendia o Santos. Foram 52 gols pelo Santos e pela Seleção. Foi no Santos onde Neymar mais marcou: 136 vezes. O atacante ainda fez 105 gols no Barcelona e tem 90 gols no PSG e 70 na Seleção.

Na Europa, o melhor ano de Neymar foi 2015, quando defendia o Barcelona e marcou 45 gols. Foi no Campeonato Espanhol onde Neymar mais marcou. Foram 68 gols. Ele ainda fez 58 gols no Campeonato Francês, 54 no Brasileiro e 53 no Paulista.

O site ainda computou as equipes que mais levaram gols de Neymar. O Guarani foi o time sobre o qual Neymar marcou mais vezes: 10 gols. Em seguida, vem São Paulo (9), Villarreal (9), Seleção Japonesa (8) e Athletic Bilbao (8). No PSG, o time que Neymar mais castigou foi o Bordeaux, com sete gols.

Ao todo, Neymar marcou dois gols em um mesmo jogo 56 vezes. Hat tricks foram 14. Ainda houve cinco jogos em que Neymar marcou quatro vezes (contra Athletico-PR em 2011, União Barbarense em 2013, Japão em 2014, Rayo Vallecano em 2015 e Dijon em 2018) e um jogo em que ele fez cinco gols (contra o Guarani em 2010).

Nas contas do próprio Neymar, porém, estão computados mais gols. Números do site do atleta informaram que ele já marcou 434 vezes em 695 jogos — média de 0,62 por jogo.

