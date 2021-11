Santos x Palmeiras ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo clássico do Brasileirão Série A 2021 entre Santos e Palmeiras será disputado hoje e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário, provável escalação e arbitragem

Santos e Palmeiras se enfrentam hoje, domingo, 7 de novembro (7/11), pela partida da 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2021, o Brasileirão. A partida será disputada na Vila Belmiro, em Santos, São Paulo, às 16 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo, na TV aberta, no Premiere e no SporTV, canais televisivos pagos. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

O Santos inicia a rodada na 15ª colocação com 35 pontos somados em 29 jogos. O Peixe possui oito vitórias, 11 empates e dez derrotas, sendo seis triunfos, três reveses e cinco igualdades como mandante.

Já o Palmeiras, na vice-liderança, possui 52 pontos somados em 29 jogos. O Verdão soma 16 vitórias, quatro empates e nove derrotas, sendo sete triunfos, cinco reveses e duas igualdades como visitante.

Santos x Palmeiras ao vivo: onde assistir à transmissão



Globo: na TV aberta

SporTV: para clientes com serviço de televisão por assinatura

Premiere: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de televisão por assinatura

Brasileirão Série A 2021 - Santos x Palmeiras

Escalação provável



Santos

João Paulo; Danilo Boza, Robson e Emiliano Velázquez; Madson, Vinicius Zanocelo, Felipe Jonatan e Marcos Guilherme; Marinho, Diego Tardelli e Lucas Braga.

Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez (Jorge); Felipe Melo, Zé Rafael (Danilo), Raphael Veiga e Gustavo Scarpa; Dudu e Rony.

Arbitragem

Árbitro: Raphael Claus (FIFA-SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA-SP) e Daniel Luis Marques (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA)

Quando será Santos x Palmeiras

Hoje, domingo, 7 de novembro (7/11), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Santos x Palmeiras

Vila Belmiro, em Santos, São Paulo

