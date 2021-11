RB Bragantino x Athletico-PR ao vivo: onde assistir, escalação e horário

Jogo do Brasileirão Série A 2021 entre BR Bragantino e Athletico Paranaense será disputado hoje e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário, provável escalação e arbitragem

RB Bragantino e Athletico-PR se enfrentam hoje, domingo, 7 de novembro (7/11), pela partida da 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2021, o Brasileirão. A partida será disputada no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, São Paulo, às 16 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no Youtube do Athletico Paranaense (áudio). Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

O RB Bragantino ocupa a 4ª colocação com 49 pontos somados em 30 jogos. São 12 vitórias, 13 empates e cinco derrotas, sendo cinco triunfos, dois reveszes e oito igualdades como mandante.

Já o Athletico Paranaense está na 14ª colocação com 35 pontos em 29 partidas. São 10 vitórias, cinco empates e 14 derrotas, sendo cinco triunfos, nove reveses e uma igualdade como visitante.

RB Bragantino x Athletico-PR ao vivo: onde assistir à transmissão

Youtube: canal do Athletico Paranaense

Brasileirão Série A 2021 - RB Bragantino x Athletico-PR

Escalação provável



RB Bragantino

Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Edimar; Jadsom Silva, Eric Ramires e Cuello; Ytalo, Helinho e Artur.

Athletico-PR

Santos; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo; Marcinho, Erick, Léo Cittadini e Abner; Nikão, Bissoli e Jader.

Arbitragem

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA-RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA-RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)

Quando será RB Bragantino x Athletico-PR

Hoje, domingo, 7 de novembro (7/11), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será RB Bragantino x Athletico-PR

Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, São Paulo



