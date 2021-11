CBF apresenta calendário de 2022 aos clubes; confira datas de início e término das competições

Estaduais abrem o calendário, no fim de janeiro, e a Série A encerra o temporada, em 13 de novembro. Serão cerca de dez meses de competições, incluindo os torneios da Conmebol. Copa do Mundo será no fim do ano

A CBF apresentou aos clubes e federações, nesta quinta-feira, 4, o calendário do futebol brasileiro para a temporada 2022. Devido a Copa do Mundo no Catar, que acontecerá entre novembro e dezembro, as competições tiveram que ser ajustadas para caber em menos de dez meses.

O documento ainda não foi entregue como definitivo, mas as datas exibidas na reunião desta quinta devem ser mantidas.

As competições vão começar ainda em janeiro, mas na reta final do mês. Do dia 8 a 25, a CBF reservou para a pré-temporada dos clubes e a partir do dia 26 os Estaduais pelo país devem iniciar. Cada federação decidirá quantas datas utilizar para seus certames locais, mas nenhum pode passar do dia 3 de abril.

Os estados do Nordeste, no entanto, precisam conciliar o período com a realização da Copa do Nordeste, que não é prevista no calendário nacional — posteriormente é feito um calendário específico para a região. Esse acerto será feito em Conselho Técnico, posteriormente.

A partir de fevereiro começam a Copa do Brasil e a Copa Libertadores da América. As duas vão se estender até outubro, com a nacional tendo 14 datas e a final em 19/10 e a da Conmebol com 17 datas e o último jogo em 29/10.

No dia 20 de fevereiro, especificamente, vai acontecer o jogo da Supercopa do Brasil, que coloca frente a frente o campeão brasileiro com o vencedor da Copa do Brasil.

Em abril, com o fim dos Estaduais, entra em campo o Campeonato Brasileiro. As séries A, B e C começam no mesmo fim de semana, de 9 e 10. Já a Série D inicia dia 17. Todas continuam com os mesmos formatos. Primeira e segunda divisões terminam em 13 e 5 de novembro, respectivamente, a terceira em 1º de outubro e a última divisão nacional em 25 de setembro.

A Copa Sul-Americana também inicia em abril, a partir do dia 6 e com 13 datas se estenderá até 1º de outubro.

O período reservado para as férias dos jogadores está previsto para iniciar em 14 de novembro — claro que clubes que encerram a temporada antes podem antecipar — e a Copa do Mundo começará no dia 21, já com a temporada no Brasil encerrada.

O calendário ainda não foi distribuído, mas essas foram as datas exibidas pela CBF na reunião desta quinta-feira, 4. A mentora havia prometido a divulgação do documento ainda em outubro, mas só agora conseguiu fechar os períodos.

Confira as datas das competições:

CALENDÁRIO 2022 (CBF)

- Início de Pré-Temporadas: 8/1

- Estaduais (datas a definir por federações) - 26/1 a 3/4

- Copa do Brasil (14 datas) - 23/2 a 19/10

- Supercopa do Brasil (1 data) - 20/2

- Copa Libertadores (17 datas) - 23/2 a 29/10

- Copa Sul-Americana (13 datas) - 6/4 a 1/10

Campeonato Brasileiro

- Série A (38 datas) - 10/4 a 13/11

- Série B (38 datas) - 9/4 a 5/11

- Série C (26 datas) - 10/4 a 1/10

- Série D (24 datas) - 17/4 a 25/9

- Férias - 14/11 a 13/12

- Copa do Mundo - 21/11 a 18/12

*A Copa do Nordeste será encaixada no período de Estaduais. As datas serão definidas em Conselho Técnico

