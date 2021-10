Vasco x CSA-AL ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

00:05 | Out. 29, 2021

Jogo do Brasileiro Série B 2021 entre Vasco e Coritiba será disputado hoje, 29, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário, provável escalação e arbitragem

Vasco e CSA-AL se enfrentam hoje, sexta, 29 de outubro (29/10), pela Série B do Campeonato Brasileiro 2021. A partida será disputada no estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), às 21 horas e 30 minutos (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere e no SporTV, canais televisivos pagos. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

O Vasco possui 47 pontos, conquistados em 31 partidas disputadas. São 13 vitórias, oito empates e dez derrotas, sendo nove triunfos, três reveses e três igualdades como mandante.

Já o CSA-AL possui 45 pontos somados em 31 jogos. São 13 vitórias, seis empates e 12 derrotas, sendo seis triunfos, oito reveses e uma igualdade como visitante.

Vasco x CSA-AL ao vivo: onde assistir à transmissão



Premiere: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de televisão por assinatura

SporTV: para clientes com serviço de televisão por assinatura

Brasileiro Série B 2021 - Vasco x CSA-AL

Escalação provável

Vasco

Lucão (Vanderlei); Zeca, Wálber, Leandro Castan e Riquelme; Bruno Gomes, Marquinhos Gabriel e Nenê; Morato, Cano e Leo Jabá (Gabriel Pec).

CSA-AL

Lucas Frigeri; Cristovam (Everton Silva), Matheus Felipe, Lucão e Ernandes; Yuri, Geovane e Renato Cajá; Gabriel, Dellatore e Iury Castilho.

Arbitragem

Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (FIFA-BA) e Elicarlos Franco de Oliveira (BA)

VAR: Wagner Reway (VAR-FIFA-PB)

Quando será Vasco x CSA-AL

Hoje, sexta-feira, 29 de outubro (29/10), às 21h30min (horário de Brasília)

Onde será Vasco x CSA-AL

São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

