Final da Copa do Brasil 2021: Atlético-MG x Athlético-PR; quando será?

O Atlético-MG e Athlético-PR estão na final da Copa do Brasil 2021. O Galo eliminou hoje, 27, o Fortaleza no Castelão, enquanto o Furacão despachou o Flamengo no Maracanã. O primeiro jogo da final ocorre no dia 12 de dezembro (partida de ida), enquanto o segundo confronto está marcado para 15 de dezembro (jogo de volta).

Atlético-MG na final da Copa do Brasil 2021

O Fortaleza perdeu por 2 a 1 para o Atlético-MG, na noite desta quarta-feira, 27, na Arena Castelão, no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, e foi eliminado da disputa do torneio. Os atacantes Diego Costa e Hulk balançaram as redes para o Galo, e Romarinho descontou para os donos da casa. Apesar da derrota por 4 a 0 na partida de ida, no Mineirão, a torcida compareceu ao estádio. O Tricolor figurou entre os quatro melhores pela primeira vez na história e embolsou R$ 17,2 milhões em premiações.

Athlético-PR na final da Copa do Brasil 2021

Após empate em 2 a 2 em Curitiba, o Athlético-PR fez 3 a 0 contra o Flamengo hoje, 27, no Maracanã. O Athletico foi cirúrgico no primeiro tempo. Tanto que os paranaenses marcaram duas vezes com Nikão. Na etapa final, o Flamengo tentou, mas parou nas boas defesas do goleiro Santos. Antes do fim, Zé Ivaldo marcou o terceiro e deu números finais no Maracanã.

