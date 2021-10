Flamengo 3 x 1 Juventude: assista ao gol de Andreas, um golaço de falta

Flamengo venceu o Juventude por 3 a 1 em jogo do Brasileirão Série A hoje, quarta-feira, 13 de outubro (13/10). Confira o gol de Andreas, um golaço de falta no Maracanã

O Flamengo venceu o Juventude por 3 a 1 hoje, quarta-feira, 13 de outubro (13/10), em jogo válido pelo Brasileirão 2021.

O primeiro gol da partida realizada no Maracanã foi feito por Kenedy, do Flamengo, aos 12 minutos do primeiro tempo. Pouco tempo depois, Pedro anotou para o time rubro-negro.

Aos 35 minutos, o meio-campo Andreas Pereira marcou o terceiro gol do Flamengo, um golaço de falta. Clique aqui para assistir ou no player abaixo:

GOLAÇO de falta, REACT direto do gramado do Maraca e registro do gol com a câmera exclusiva do Mais Querido? TEMOS!



Vem com o estagiário e confira esse especial de @andrinhopereira. CRAQUE! #VamosFlamengo pic.twitter.com/sAt0zu8uKa — Flamengo (@Flamengo) October 14, 2021

Já no segundo tempo, William Matheus conquistou o primeiro e único gol do Juventude.

