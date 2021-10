Fan token: Flamengo terá criptomoeda limitada e com privilégios; saiba mais

21:54 | Out. 13, 2021

Chamada $MENGO, a criptomoeda do Flamengo será limitada e ofertará privilégios de opinião aos torcedores que a adquirirem. O fan token deve render R$ 145 milhões ao time durante cinco anos de contrato

O Flamengo anunciou o lançamento de sua criptomoeda oficial, chamada $Mengo, para a próxima terça-feira, 19. Em anúncio no Twitter, o time confirmou que o fan token estará disponível a partir de 10 horas na plataforma Sócios.com, gerenciada pela Chiliz (CHZ), uma das criptomoedas ligadas a esporte de maior crescimento nos últimos anos.

Os fãs do Flamengo e de criptomoedas terão que correr. Segundo o time, os fan tokens serão limitados, por isso um cadastro antecipado foi liberado na plataforma para quem quiser adquirir o ativo. Ainda não se sabe se a $Mengo será posteriormente negociada na Mercado Bitcoin, como aconteceu com outros tokens da Chiliz.

Criptomoeda do Flamengo: faturamento e benefícios

Os torcedores rubro-negros, ao adquirirem a criptomoeda, poderão votar em detalhes do uniforme do Flamengo ou opinar sobre a música escolhida para tocar em determinado aquecimento pré-treino. A marca da Sócios.com será exibida nas camisas de treino do time masculino e no uniforme de jogo dos times feminino e das categorias de base.

O contrato entre o Flamengo e a plataforma terá validade até o final de 2025. O fan token deve render R$ 145 milhões ao time durante os cinco anos de contrato. A previsão é de que o lançamento da criptomoeda oficial deverá ajudar o clube a bater a meta de receitas, que devem superar R$ 1 bilhão por ano.

Entenda o mercado da criptomoeda

1. Como funcionam as criptomoedas?



A cotação, compra e venda acontece anonimamente pela internet. A moeda digital é armazenada em uma carteira e administrada em um computador pessoal ou dispositivo

A tecnologia por trás da criptomoeda é conhecida como blockchain ou “protocolo da confiança”, que consiste em bases de registro e dados compartilhados.

Com o blockchain, cria-se um índice global para todas as transações dentro do mesmo mercado. É uma espécie de livro-razão, totalmente público e compartilhado.

2. Para que servem criptomoedas?

A lógica da moeda digital é a mesma do dinheiro em espécie. Sua função é, basicamente, permitir transações de compra e venda de bens e serviços.

Outra possibilidade é a transferência de valores pela internet, sem a necessidade de taxas cobradas por instituições financeiras e bancárias.

3. Como comprar e vender moedas virtuais?

Não existe um banco para retirar as criptomoedas. O trâmite para emissão e repasse é totalmente digital. Nenhum país ou região emite essas moedas. Para conseguir uma delas, é necessário passar pela mineração. A compra pode ser fracionada.

Em resumo, mineração de criptomoedas é encontrar a chave que criptografa os blocos, chamada de “hash”.

O procedimento, em tese, é simples. O usuário deve resolver um problema com cálculos matemáticos complexos em seu computador.

Qual o perfil do investidor em criptomoeda?

É comum que as criptomoedas sofram com oscilações de valor, já que a tendência é que isso reduza à medida que a mineração de moedas for acabando. Por isso, o perfil indicado para investir nesse tipo de aplicação é bem restrito.

Existem dois perfis de investidores que podem se dar bem com as criptomoedas: os mais agressivos e as pessoas orientadas politicamente para perspectivas mais liberais.

Parece fácil, mas cuidado! Estar atento às oscilações dessa moeda, com quedas e altas diárias, e não investir mais do que 5% do patrimônio são algumas dicas de especialistas na área. Contratar serviço de corretora de investimentos também pode ser uma alternativa.

Vantagens em investir em criptomoeda



Depois de comprada, é mais difícil de ser roubada. Não necessita de grandes aparatos de segurança. Pode ser usada por qualquer pessoa com acesso à internet. Cresce o número de lugares onde pode ser usada. Não sofre influência da inflação.



Desvantagens em investir em criptomoeda



Risco potencializado em tempos de instabilidade econômica e política. Risco de acesso por hackers ou corrupção de dados por malwares. Alta volatilidade, que pode comprometer a função de reserva de valores. Incertezas quanto ao futuro do ativo no mercado.



Onde usar criptomoeda



Nas compras online de segmentos como tecnologia, moda, turismo, gastronomia, bem-estar e mercado imobiliário.

Criptomoedas mais conhecidas



Bitcoin

Litecoin

Ethereum

Tether

XRP

Polkadot

Wrapped Bitcoin

Bitcoin Cash

Ripple

Monero

Dash

Stellar

Cardano

USD Coin

Synthetix Network Token

Siacon

Tron

Chainlink

EOS

Binance Coin

NEM

Bitcoin SV

Network Token

