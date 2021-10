Ex-Ceará, Arthur Cabral se apresenta à seleção brasileira para jogos das Eliminatórias

Já em Bogotá, na Colômbia, para se preparar para a rodada tripla das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, a seleção brasileira ganhou mais um componente na madrugada desta terça-feira, 5: o atacante Arthur Cabral, revelado pelo Ceará, juntou-se à delegação e teve o primeiro contato com o técnico Tite e os companheiros.

O centroavante de 23 anos foi chamado na última sexta-feira, 1º, para o lugar de Matheus Cunha, do Atlético de Madrid, que foi cortado por lesão. O jogador do Basel, da Suíça, estará à disposição do Brasil para os jogos contra Venezuela, dia 7, Colômbia, dia 10, e Uruguai, no dia 14.

A convocação é a primeira da carreira do jogador paraibano revelado pelo Vovô. Arthur Cabral vive grande fase pelo Basel com 20 gols em 16 jogos disputados, sendo o brasileiro mais goleador no futebol europeu.

O atacante já havia sido chamado para defender a seleção olímpica em dois jogos preparatórios, em 2019, mesmo ano em que se transferiu para o Basel, da Suíça.

