Ex-Ceará, Arthur Cabral é convocado para a seleção brasileira

17:39 | Out. 01, 2021

O atacante Arthur Cabral, ex-Ceará e atualmente no Basel-SUI, foi convocado pelo técnico Tite para a seleção brasileira. O atleta ganhou vaga após o corte de Matheus Cunha por lesão muscular.

"Estava em casa e por volta das nove horas me ligou um número desconhecido do Rio de Janeiro. Geralmente eu não atendo, mas hoje atendi e era o Juninho (Paulista, coordenador da Seleção Brasileira). Lembro até a parte em que ele se apresentou, entrei em choque. Depois não lembro de mais nada", contou o atacante.

A convocação é a primeira da carreira do jogador revelado pelo Ceará. O atacante de 23 anos vive grande fase pelo Basel com 20 gols em 16 jogos disputados, sendo o brasileiro mais goleador no futebol europeu.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Arthur já havia sido chamado para defender a Seleção Olímpica em dois jogos preparatórios, em 2019, mesmo ano em que se transferiu para o Basel, da Suíça.

"Sou um jogador que evoluiu muito taticamente desde que cheguei ao Basel. Acredito que posso me adequar ao estilo de jogo da Seleção. Gosto de estar entre os zagueiros, mas também tenho qualidade para atuar fora da área", declarou Arthur, que tem Ronaldo Fenômeno como referência e prometeu bom desempenho no trote:

"Já vou começar a pensar numa música. Imaginei muito esse dia e prometo não fazer feio. Vou escolher uma musica legal e cantar pra todo mundo".

Tags