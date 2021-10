Matheus Cunha é desconvocado pela seleção brasileira por lesão muscular

Com contusão na coxa esquerda, atacante do Atlético de Madrid, da Espanha, é cortado das partidas contra Venezuela, Colômbia e Uruguai, pelas Eliminatórias

O atacante Matheus Cunha, do Atlético de Madrid, foi desconvocado pela seleção brasileira e não participará dos treinos e jogos do período Fifa do mês de outubro. Ele foi diagnosticado com uma lesão muscular no adutor da coxa esquerda.

A nota oficial da CBF informa que Matheus não conseguirá se recuperar a tempo dos jogos do Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo deste mês. Pela frente, o time duela contra Venezuela, Colômbia e Uruguai nos dias 07, 10 e 14.

Na tarde da última quinta-feira, o departamento médico do Atlético enviou os exames de imagem do jogador para o médico da Seleção, Rodrigo Lasmar. Cunha também entrou em contato com a comissão técnica para comunicar a lesão.

A Canarinho fará seu primeiro treino na próxima segunda-feira em Bogotá, na Colômbia. A equipe é líder na tabela com 24 pontos e defende 100% de aproveitamento com oito vitórias.

