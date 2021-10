Confiança x Vasco ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

00:05 | Out. 03, 2021

Jogo do Brasileirão Série B 2021 entre Confiança e Vasco será disputado hoje e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário, provável escalação e arbitragem

Confiança e Vasco se enfrentam hoje, domingo, 03 de outubro (3/10), pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2021. A partida será disputada no estádio Batistão, em Aracaju, Sergipe, às 18h15min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere e no SporTV, canais televisivos pagos. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

O Confiança inicia a rodada na 19ª colocação com 22 pontos somados em 27 partidas. São cinco vitórias, sete empates e 15 derrotas na competição, sendo quatro triunfos, sete reveses e duas igualdades como mandante.

Já o Vasco ocupa a 8ª colocação com 40 pontos conquistados em 27 partidas jogadas. São 11 vitórias, sete empates e nove derrotas, sendo três triunfos, seis reveses e quatro igualdades como visitante.

Confiança x Vasco ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de televisão por assinatura

SporTV: para clientes com serviço de televisão por assinatura

Brasileirão Série A 2021 - Confiança x Vasco

Escalação provável

Confiança

Michael, Jonathan Bocão (Marcelinho), Nirley, Nery Bareiro e João Paulo; Serginho, Madison e Jhemerson; Luidy, Willians Santana e Hernane Brocador.

Vasco

Vanderlei, Zeca, Castan, Ricardo Graça (Walber), Riquelme (Ricardo Graça); Andrey, Marquinhos Gabriel, Nenê, Morato, Jabá (Pec) e Cano.

Arbitragem

Árbitro: Raphael Claus (FIFA-SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (FIFA-SP)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Quando será Confiança x Vasco

Hoje, domingo, 3 de outubro (3/10), às 18h15min (horário de Brasília).

Onde será Confiança x Vasco

Estádio Batistão, em Aracaju, Sergipe



