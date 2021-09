Juventude x Santos ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Juventude e Santos se enfrentam hoje, domingo, 26 de setembro (26/09), pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2021. A partida será disputada no estádio Alfreco Jaconi, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, às 16 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo, na TV aberta, e na TNT e no Premiere, canais televisivos pagos. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

O Juventude é o 17ª colocado do Brasileirão com 23 pontos somados em 21 partidas disputadas. São cinco vitórias, oito empates e oito derrotas na competição, sendo quatro triunfos, quatro reveses e três igualdades como mandante.

Já o Santos ocupa a 14ª colocação na tabela com 24 pontos somados em 21 jogos disputados. O Peixe totaliza cinco vitórias, nove empates e sete derrotas na competição, sendo um triunfo, cinco reveses e quatro igualdades como visitante.

Juventude x Santos ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: na TV aberta

TNT: para clientes com serviço de televisão por assinatura

Premiere: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de televisão por assinatura

Brasileirão Série A 2021 - Juventude x Santos



Escalação provável

Juventude

Marcelo Carné; Michel, Quintero, Vitor Mendes e William Matheus; Guilherme Castilho, Jadson, Wescley e Chico; Capixaba e Ricardo Bueno

Santos

João Paulo; Emiliano Velázquez, Danilo Boza e Wagner Leonardo; Pará, Camacho, Sánchez e Felipe Jonatan; Marinho, Léo Baptistão e Lucas Braga

Arbitragem

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Cristhian Passos Sorence (GO) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)

VAR: Wagner Reway (VAR-FIFA-PB)

Quando será Juventude x Santos

Hoje, domingo, 26 de setembro (26/09), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Juventude x Santos

Estádio Alfreco Jaconi, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul

