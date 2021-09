São Paulo x Atlético-MG ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Brasileirão Série A 2021 entre São Paulo e Atlético-MG será disputado hoje e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário, provável escalação e arbitragem

São Paulo e Atlético-MG se enfrentam hoje, sábado, 25 de setembro (25/09), pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2021. A partida será disputada no estádio do Morumbi, em São Paulo (SP), às 21 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV e no Premiere, canais televisivos pagos. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

O São Paulo é o 12ª colocado do Brasileirão com 26 pontos somados em 21 partidas disputadas. São seis vitórias, oito empates e sete derrotas na competição, sendo três triunfos, dois reveses e cinco igualdades como mandante.

Já o Atlético-MG é líder do certame, ocupando a 1ª colocação na tabela com 45 pontos somados em 20 jogos disputados. O Galo totaliza 14 vitórias, três empates e três derrotas na competição, sendo sete triunfos, dois reveses e duas igualdades como visitante.

São Paulo x Atlético-MG ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de televisão por assinatura

SporTV: para clientes com serviço de televisão por assinatura

Brasileirão Série A 2021 - São Paulo x Atlético-MG

Escalação provável

São Paulo

Tiago Volpi; Miranda, Arboleda e Léo; Igor Vinicius (Galeano), Reinaldo, Luan, Gabriel Sara e Rodrigo Nestor; Rigoni e Luciano (Pablo).

Atlético-MG

Everson; Mariano (Guga), Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair, Zaracho e Nacho Fernández (Nathan); Vargas e Hulk.

Arbitragem



Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA-GO)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (FIFA-GO) e Bruno Raphael Pires (FIFA-GO)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Quando será São Paulo x Atlético-MG

Hoje, sábado, 25 de setembro (25/09), às 21 horas (horário de Brasília)

Onde será São Paulo x Atlético-MG

Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

