Com Antony e jogadores da Inglaterra, Tite anuncia convocados da seleção brasileira

Nesta sexta-feira, Tite anunciou os 25 convocados da Seleção Brasileira para os próximos jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022.

Como novidades, a lista teve a presença do atacante Antony e do lateral Emerson Royal, do Tottenham. Edenílson, do Internacional, se manteve após ser convocado na última Data Fifa.

Apesar de não ocorrer a liberação na última convocação, jogadores que disputam a Premier League foram convocados normalmente, como Alisson, Ederson, Thiago Silva, Fabinho, Raphinha e Gabriel Jesus.

Nomes frequentes na lista de Tite, como Neymar, Marquinhos e Casemiro estão convocados novamente. Gabigol, Éverton Ribeiro, e Weverton, além de Guilherme Arana e Edenilson vão desfalcar Flamengo, Palmeiras, Atlético-MG e Internacional respectivamente.

Com 100% de aproveitamento após seis jogos, o Brasil enfrenta a Venezuela no dia 7 de outubro, em Caracas, às 20h30 (de Brasília). Depois, a Seleção vai até Barranquilla no dia 10 para enfrentar a Colômbia, em jogo que vai ser disputado às 18h (de Brasília). Por fim, a equipe de Tite receberá o Uruguai no dia 14, às 20h30 (de Brasília), na Arena da Amazônia.

Confira todos os convocados:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras)

Zagueiros: Marquinhos (PSG), Thiago Silva (Chelsea), Éder Militão (Real Madrid) e Lucas Veríssimo (Benfica)

Laterais: Alex Sandro (Juventus), Danilo (Juventus), Emerson (Tottenham) e Guilherme Arana (Atlético-MG)

Meio-campistas: Casemiro (Real Madrid), Fred (Manchester United), Lucas Paquetá (Lyon), Bruno Guimarães (Lyon), Everton Ribeiro (Flamengo) e Fabinho (Liverpool), Edenilson (Internacional)

Atacantes: Neymar (PSG), Gabriel Jesus (Manchester City), Vinicius Jr (Real Madrid), Gabigol (Flamengo), Raphinha (Leeds United) e Matheus Cunha (Atlético de Madrid), Antony (Ajax)

