Após recusar Fluminense, Daniel Alves confirma que ficará sem clube até o final do ano

Livre no mercado desde a saída do São Paulo, lateral-direito rejeitou proposta da equipe carioca e só voltará a atuar na temporada 2022: "Não é sobre dinheiro"

Daniel Alves, que recentemente rescindiu seu contrato com o São Paulo, anunciou nesta sexta-feira em seu Instagram que não assinará contrato com nenhum clube para o restante da temporada.

Segundo o lateral, sua opção foi voltar ao Brasil para jogar no "clube do coração" e isso foi alcançado. "Não é sobre dinheiro, é sobre valores, é sobre hombridade, é sobre caráter, é sobre legado", disse Dani, que chegou a negociar com o Fluminense até esta quinta.

Sem clube, Daniel ficou de fora da lista do técnico Tite para a próxima Data Fifa. Nos últimos confrontos pelas Eliminatórias, Dani foi convocado pelo treinador.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O experiente jogador chegou ao São Paulo no segundo semestre de 2019. Ao todo, Daniel disputou 95 jogos e marcou 10 gols com a camisa tricolor. O lateral fez parte da campanha do título paulista deste ano, encerrando o longo jejum de títulos do clube.

Além de gols e título, a passagem de Daniel Alves no São Paulo ficou marcada por declarações polêmicas fora de campo e desgaste com o torcedor. O jogador rescindiu com o clube após o próprio afirmar que não se reapresentaria aos treinamentos enquanto a diretoria não pagasse o que lhe deve, algo em torno de R$ 18 milhões. As partes chegaram a um acordo e o atleta ficou livre no mercado.

Confira a nota completa de Daniel Alves:

"Venho aqui comunicar que optei por não assinar com nenhum clube para o resto do ano. Vim ao Brasil por um sonho de criança, e o sonho foi realizado. Ser campeão com o clube do coração não tem preço. Não é sobre dinheiro, é sobre valores, é sobre hombridade, é sobre caráter, é sobre legado.

As decisões difíceis precisam ser tomadas, mas como sempre nada na minha vida foi fácil. É apenas mais uma decisão.

Agradeço a todos pelo interesse, mas gostaria que o capitulo fosse fechado sem nenhuma interferência.

Sei que foi comentado muitas coisas, mas a verdade é só uma, vim aqui por um sonho e saio daqui realizado.

Muito obrigado."

Tags