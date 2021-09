Após rescisão com São Paulo, Daniel Alves recusa proposta do Fluminense

Livre no mercado após deixar o clube do Morumbi, experiente lateral-direito não chega a acordo e encerra negociação com Tricolor das Laranjeiras

O futuro de Daniel Alves segue incerto. Nesta quinta-feira, o ex-jogador do São Paulo recusou uma proposta do Fluminense. A informação é do jornal O Globo.

Na quarta-feira, o clube carioca havia recebido uma contraposta do lateral-direito de 38 anos. Um dia depois, ofereceu um contrato de duas temporadas para o atleta, que não aceitou.

Daniel Alves está livre no mercado desde que rescindiu com o São Paulo. O limite para inscrição de jogadores no Campeonato Brasileiro é até esta sexta-feira. Sendo assim, o defensor só atuará por outro clube do país nesta temporada caso consiga um rápido acerto. O prazo para relacionar novos atletas na Copa do Brasil e na Libertadores, por outro lado, já acabou.

Campeão olímpico nos Jogos de Tóquio pela Seleção Brasileira, Dani Alves foi contratado pelo São Paulo em 2019 após conquistar a Copa América do mesmo ano, competição em que foi eleito o melhor jogador.

Dois anos depois, o lateral deixou o Morumbi por conta de uma dívida de cerca de R$ 18 milhões. No acordo da rescisão, o Tricolor paulista se comprometeu a pagar R$ 400 mil mensalmente pelos próximos cinco anos.

