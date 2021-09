Brasil x Chile ao vivo: onde assistir à transmissão do jogo da seleção

Brasil e Chile se enfrentam hoje, quinta, dia 2 de setembro (02/09), pela 9ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022. O jogo da seleção brasileira ocorrerá no Estádio Monumental de Santiago, em Santiago, no Chile, e está marcado para começar às 22 horas (horário de Brasília). Você pode assistir ao vivo à transmissão na televisão pela TV Globo, em rede aberta, e pelo SporTV, para assinantes. Pela internet, o confronto também pode ser visto online no Globoplay.

A seleção brasileira lidera com folga as Eliminatórias, com seis vitórias em seis jogos e 10 pontos de vantagem para o primeiro time fora da zona de classificação à Copa do Mundo. No entanto, o Brasil não conta com nomes importantes como Alisson, Thiago Silva e Richarlison, que não foram liberados por seus clubes.

Brasil x Chile ao vivo: onde assistir à transmissão

TV - Globo ou SporTV

Online -Globoplay

Brasil x Chile: provável escalação

Brasil: Weverton; Daniel Alves, Marquinhos, Militão e Guilherme Arana; Casemiro, Gerson, Lucas Paquetá; Neymar, Hulk e Gabigol.

Chile: Bravo; Isla, Medel, Maripán (Paulo Díaz) e Medel; Erick Pulgar, Aránguiz e Vidal; Eduardo Vargas, Meneses e Iván Morales.

Brasil x Chile: quando vai ser o jogo?

Hoje, quinta, dia 2 de setembro (02/09), às 22 horas (horário de Brasília)

Brasil x Chile: onde vai ser o jogo?

Estádio Monumental de Santiago, em Santiago, Chile.

