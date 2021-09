Tite destaca "competição leal" na seleção e faz mistério sobre escalação contra Chile

A seleção brasileira feminina de goalball venceu nesta quarta-feira (1) a China por 1 a 0 no segundo tempo da prorrogação e permanece na briga por medalha inédita em Paralimpíadas na edição dos Jogos em Tóquio (Japão). As brasileiras terão pela frente os Estados Unidos que derrotaram hoje (1) o Comitê Paralímpico Russo RPC, sigla em inglês), por 5 a 3, no outro confronto pelas quartas de final. O duelo valendo vaga na final do goalball feminino, entre Brasil e EUA, será nesta quinta-feira (2), às 7h30 (horário de Brasília), no Centro de Convenções Makuhari Messe, na cidade de Chiba.

A winning goal in the 2nd half of extra-time! There's no better feeling, is there @cpboficial?



Brazil go through to the Women's #Goalball Semi-Final

