Liechtenstein x Alemanha ao vivo: onde assistir ao jogo das Eliminatórias

Liechtenstein e Alemanha jogam hoje, dia 2, pelas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022; confira onde assistir ao vivo, horário do jogo, provável escalação e demais informações

Liechtenstein e Alemanha se enfrentam hoje, quinta, dia 2 de setembro (02/09), pela 4ª rodada do grupo J das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022. O jogo está marcado para começar às 15 horas e 45 minutos (horário de Brasília), na AFG Arena, em St. Gallen, na Suíça. Você pode assistir ao vivo de forma online pelo Estádio TNT Sports, para assinantes.

Sobre o assunto Brasil x Chile ao vivo: onde assistir à transmissão do jogo da seleção

Jogos de futebol hoje, quinta, 2 de setembro; onde assistir ao vivo e horário

Itália x Bulgária ao vivo: onde assistir ao jogo das Eliminatórias da Europa

Suécia x Espanha ao vivo: onde assistir ao jogo das Eliminatórias da Europa

A competição envolve as 55 associações da Uefa e dará 13 vagas para o maior torneio de seleções. As eliminatórias europeias são compostas por cinco grupos de cinco seleções e outros cinco de seis seleções, totalizando dez grupos. Os melhores colocados de cada grupo garantem vaga na Copa do Mundo de 2022, enquanto os vice-líderes disputam os outros três lugares em um mata-mata junto de dois países que foram líderes de suas chaves na Liga das Nações 2020/21.



O torneio conta com jogos de ida e volta entre todas as seleções dos grupos. A Copa do Mundo do Catar será realizada entre novembro e dezembro de 2022.

Grupos das Eliminatórias da Europa para a Copa:

Grupo A: Portugal, Sérvia, Irlanda, Luxemburgo e Azerbaijão;

Grupo B: Espanha, Suécia, Grécia, Geórgia e Kosovo;

Grupo C: Itália, Suíça, Irlanda do Norte, Bulgária e Lituânia;

Grupo D: França, Ucrânia, Finlândia, Bósnia e Herzegovina e Cazaquistão;

Grupo E: Bélgica, País de Gales, República Tcheca, Belarus e Estônia;

Grupo F: Dinamarca, Áustria, Escócia, Israel, Ilhas Faroe e Moldávia;

Grupo G: Holanda, Turquia, Noruega, Montenegro, Letônia e Gilbratar;

Grupo H: Croácia, Eslováquia, Rússia, Eslovênia, Chipre e Malta;

Grupo I: Inglaterra, Polônia, Hungria, Albânia, Andorra e San Marino;

Grupo J: Alemanha, Romênia, Islândia, Macedônia do Norte, Armênia e Liechtenstein.

Liechtenstein x Alemanha ao vivo: onde assistir à transmissão

Online: Estádio TNT Sports

Provável Escalação:

Liechtenstein

Buchel; Yildiz, Malin, Kaufmann, Hofer e Goppel; Wolfinger, Frommelt e Hasler; N. Frick e Y. Frick

Alemanha

Leno; Klostermann, Sule, Rudiger e Gosens; Kimmich e Goretzka; Sane, Musiala e Gnabry; Havertz

Onde vai ser Liechtenstein x Alemanha:

AFG Arena, em St. Gallen, na Suíça

Sobre o assunto Manchester United oficializa o retorno de Cristiano Ronaldo

Tite convoca Hulk e mais oito para Eliminatórias

Paralimpíadas ao vivo hoje, quinta, 2: onde assistir e programação dos Jogos

Tags