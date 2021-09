Venezuela x Argentina ao vivo: onde assistir às Eliminatórias da América

Jogo entre Venezuela e Argentina acontece hoje, dia 2, pelas Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022; veja onde assistir ao vivo, horário, provável escalação e últimas notícias

Venezuela e Argentina se enfrentam hoje, quinta, dia 2 de setembro (02/09), pela 9ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022. O jogo está marcado para começar às 21 horas (horário de Brasília), no Estádio Olímpico, em Caracas, na Venezuela. Você pode assistir ao vivo à transmissão no SporTV, para assinantes.

Nas Eliminatórias da América do Sul, a Argentina ocupa a segunda colocação com 12 pontos somados em seis partidas. O time comandado por Lionel Scaloni possui três vitórias e três empates na competição. Já a Venezuela é vice-lanterna, ocupando a 9ª colocação com quatro pontos somados em seis jogos. A equipe possui um triunfo, uma igualdade e quatro derrotas até o momento.

Venezuela x Argentina ao vivo: onde assistir à transmissão

TV - SporTV

Provável escalação:

Venezuela: Faríñez; Rosales, Ferraresi, Villanueva, Velázquez e Chancellor; Otero, Rincón e Moreno; Josef Martínez e Rondón. Técnico: Leonardo González.



Argentina: Emiliano Martínez; Montiel, Romero, Otamendi e Acuña; Lo Celso, Paredes e De Paul; Di María, Messi e Lautaro Martínez. Técnico: Lionel Scaloni.

Onde vai ser Venezuela x Argentina:



Estádio Olímpico, em Caracas, na Venezuela.

