Palmeiras x Cuiabá ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Athletico-PR e Corinthians se enfrentam hoje, domingo, 22 de agosto (22/08), pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2021. A partida será disputada no Arena da Baixada, em Curitiba, no Paraná, às 16 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no Ge.Globo, no site online. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

O Athletico Paranaense ocupa a 6ª colocação na tabela com 23 pontos conquistados em 16 jogos. O Furacão soma, até o momento, sete vitórias, dois empates e seis derrotas no certame, tendo marcado 22 gols e tomado 18.

Já o Corinthians está na 11ª colocação com 21 pontos somados em 16 partidas já disputadas. O time paulista soma cinco vitórias, seis empates e cinco derrotas na competição até o momento, tendo tomado 15 gols e marcado também 15.

Athletico-PR x Corinthians ao vivo: onde assistir à transmissão

Ge.globo: no site online

Brasileirão Série A 2021 - Athletico-PR x Corinthians

Provável escalação

Athletico-PR

Santos; Khellven, Pedro Henrique (Luan Patrick), Thiago Heleno (Zé Ivaldo) e Nicolas; Léo Cittadini, Erick, Fernando Canesin e Christian; Carlos Eduardo e Renato Kayzer.

Corinthians

Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Roni e Giuliano; Gustavo Mosquito, Adson e Jô.

Arbitragem:

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA-GO)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (FIFA-GO) e Bruno Raphael Pires (FIFA-GO)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (VAR-FIFA-MG)

Quando será Athletico-PR x Corinthians

Hoje, 22 de agosto (22/08), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Athletico-PR x Corinthians

Arena da Baixada, em Curitiba, no Paraná

