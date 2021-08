FutCast #170 - Fortaleza prejudicado? | Quintero de saída | Efeitos da derrota no Ceará

O meia-atacante Lima participou de entrevista coletiva nesta terça-feira, 17, na reapresentação do elenco alvinegro. Com a semana cheia para trabalhar para o próximo confronto diante do Flamengo, o jogador comentou sobre o momento de corrigir os erros cometidos na derrota para o Corinthians, a busca por três pontos contra o Rubro-Negro e as críticas ao setor ofensivo do Ceará.

"Infelizmente aconteceu (quebra de invencibilidade de 11 jogos). Temos a semana para trabalhar, ver os nossos erros e consertar. Temos um jogo difícil pela frente. Uma hora ia acontecer. Agora é retornar e buscar a vitória no domingo (contra o Flamengo)", afirmou Lima.

Questionado sobre as críticas ao setor ofensivo do Alvinegro, o camisa 45 entende como naturais quando a vitória não vem. "Normal quando não têm os gols, sai 0 a 0 como aconteceu diante do Atlético-GO, lógico que a cobrança vai vir. Teve o clássico, ganhamos por 3 a 1, aí você não vê as críticas. A gente sabe do potencial que tem nosso setor ofensivo. Queremos sempre balançar as redes. Têm jogos que não acontece. A gente trabalha para isso. A torcida sabe do nosso poder ali na frente. Como falei, quando se veste a camisa do Ceará vai vir cobrança. Temos que agir naturalmente. Uma hora o gol vai sair", respondeu.

Para se recuperar na tabela após a derrota, o Ceará tem pela frente adversário complicado, o Flamengo. O retrospecto recente é positivo para o Vovô. A equipe do Porangabuçu venceu os dois embates na Série A do ano passado, com triunfos por 2 a 0 no Castelão e no Maracanã.

"A gente sabe que é uma grande equipe. Vencemos duas partidas (na temporada passada). Vamos com tudo para buscar os três pontos. Têm grandes jogadores lá, aqui também têm. Vamos com tudo igual como fomos no ano passado e conseguimos duas vitórias", disse Lima.

O jogador espera aproveitar a semana cheia de preparação para o confronto contra os cariocas. Entre os pontos de ajustes necessários, segundo Lima, está a marcação, que o time deixou a desejar contra o Corinthians.

"Jogadores da qualidade do Flamengo, não podemos dar muito espaço. Creio que temos que fazer uma marcação forte. Não podemos deixar pensar muito para a gente aproveitar, ter vantagens dentro do campo e conquistar os três pontos."

O Ceará enfrenta o Flamengo neste domingo, 22, às 16 horas, no Castelão.

Tags