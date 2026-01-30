Repescagem da Champions terá Monaco-PSG e reencontro de Benfica com Real Madrid

Real Madrid encara o Benfica no playoff da Champions League / Crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

O atual campeão Paris Saint-Germain vai enfrentar seu velho conhecido Monaco na repescagem da Liga dos Campeões, enquanto o Real Madrid vai reencontrar o Benfica, equipe diante da qual sofreu uma derrota épica na última rodada da fase de liga do torneio, na quarta-feira. O sorteio da principal competição de clubes da Europa, realizado nesta sexta-feira (30) em Nyon, na Suíça, definiu esses dois interessantes confrontos valendo uma vaga nas oitavas de final, além de outros seis. Entre eles, se destaca o duelo entre a Inter de Milão, vice-campeã da última temporada, e o Bodø/Glimt, time norueguês localizado ao norte do Círculo Polar Ártico.

Os outros confrontos dos playoffs serão Qarabag-Newcastle, Galatasaray-Juventus, Club Brugge-Atlético de Madrid, Borussia Dortmund-Atalanta e Olympiacos-Bayer Leverkusen.