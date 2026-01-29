Mbappé critica irregularidade do Real Madrid após derrota na Champions

Derrota de 4 a 2 para o Benfica, em Lisboa, deixa o time merengue na nona posição e agora vai disputar os playoffs do torneio / Crédito: Jogada 10

O Real Madrid perdeu por 4 a 2 para o Benfica, nesta quarta-feira (28), em Lisboa, e deixou a zona de classificação direta às oitavas de final da Champions League. Apesar de marcar duas vezes, Kylian Mbappé não evitou o revés e, logo após o apito final, fez uma avaliação crítica da atuação da equipe espanhola. Inicialmente, o atacante destacou a falta de regularidade como principal fator para o resultado negativo. Segundo ele, o desempenho instável ao longo da competição impediu o time de alcançar uma posição mais confortável na tabela.

“Não podemos jogar bem em um dia e mal no outro. Uma equipe que quer ser campeã precisa manter um padrão. Queríamos usar fevereiro para evoluir, porém a classificação reflete exatamente o que fizemos até aqui”, afirmou.

Além disso, o Real Madrid dependia apenas de si para garantir vaga direta nas oitavas e enfrentava um Benfica que, até então, estava fora até da zona de playoffs. No entanto, os merengues não conseguiram impor seu ritmo e sofreram o quarto gol no último lance da partida, marcado pelo goleiro Trubin, resultado que garantiu aos portugueses a 24ª e última vaga na repescagem. Mbappé voltou a cobrar ajustes imediatos e reforçou que o problema vai além de um único aspecto do jogo. “Não há uma explicação simples. Falta continuidade no nosso jogo. É algo que precisamos corrigir, porque está faltando um pouco de tudo”, completou o camisa 10.