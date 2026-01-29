Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mbappé critica irregularidade do Real Madrid após derrota na Champions

Mbappé critica irregularidade do Real Madrid após derrota na Champions

Derrota de 4 a 2 para o Benfica, em Lisboa, deixa o time merengue na nona posição e agora vai disputar os playoffs do torneio
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Real Madrid perdeu por 4 a 2 para o Benfica, nesta quarta-feira (28), em Lisboa, e deixou a zona de classificação direta às oitavas de final da Champions League. Apesar de marcar duas vezes, Kylian Mbappé não evitou o revés e, logo após o apito final, fez uma avaliação crítica da atuação da equipe espanhola.

Inicialmente, o atacante destacou a falta de regularidade como principal fator para o resultado negativo. Segundo ele, o desempenho instável ao longo da competição impediu o time de alcançar uma posição mais confortável na tabela.

“Não podemos jogar bem em um dia e mal no outro. Uma equipe que quer ser campeã precisa manter um padrão. Queríamos usar fevereiro para evoluir, porém a classificação reflete exatamente o que fizemos até aqui”, afirmou.

Além disso, o Real Madrid dependia apenas de si para garantir vaga direta nas oitavas e enfrentava um Benfica que, até então, estava fora até da zona de playoffs. No entanto, os merengues não conseguiram impor seu ritmo e sofreram o quarto gol no último lance da partida, marcado pelo goleiro Trubin, resultado que garantiu aos portugueses a 24ª e última vaga na repescagem.

Mbappé voltou a cobrar ajustes imediatos e reforçou que o problema vai além de um único aspecto do jogo.

“Não há uma explicação simples. Falta continuidade no nosso jogo. É algo que precisamos corrigir, porque está faltando um pouco de tudo”, completou o camisa 10.

O Real Madrid  ocupa a segunda colocação de La Liga, com 51 pontos, um atrás do líder Barcelona. No próximo domingo (1º), o time enfrenta o Rayo Vallecano.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional Champions League

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar