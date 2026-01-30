Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rúben Dias tem mansão invadida na Inglaterra durante jogo do City na Champions

A invasão ocorreu enquanto o zagueiro defendia o clube inglês na vitória sobre o Galatasaray, pela fase classificatória da Liga dos Campeões
Rúben Dias teve sua casa invadida por criminosos enquanto atuava pelo Manchester City na vitória por 2 a 0 sobre o Galatasaray, pela Champions League, na quarta-feira. O zagueiro, porém, só tomou conhecimento do assalto quando retornou da partida e se deparou com os sinais de arrombamento na residência.

Localizado em Alderley Edge, no condado de Cheshire, na Inglaterra, o imóvel estava vazio no momento da invasão. A namorada do atleta, a apresentadora britânica Maya Jama, estava na África do Sul em gravações com o reality show Love Island e não se encontrava no local.

Segundo relatos da imprensa britânica, os criminosos reviraram a mansão e levaram joias, eletrônicos, roupas e outros itens de alto valor. A propriedade está avaliada em cerca de 4 milhões de libras (aproximadamente R$ 28 milhões).

No campo esportivo, o City fechou a fase de liga da Champions League e garantiu vaga direta nas oitavas de final com a última colocação disponível no G-8.

Rúben Dias denuncia assalto

O zagueiro acionou a polícia no momento em que constatou sinais de arrombamento, por volta das 23h10 (horário local). Os agentes confirmaram a entrada forçada e deram início aos procedimentos de investigação ainda na mesma noite.

A mansão tem cerca de 6.300 pés quadrados, o equivalente a quase 600 metros quadrados, e conta com jardins paisagísticos, áreas de lazer e um sistema avançado de segurança. Entre os recursos instalados estão câmeras de vigilância, alarmes zonais e portões elétricos.

Os agentes ainda estão investigando o caso, mas sabem que lidam com criminosos experientes. Isso porque, apesar de toda estrutura de segurança, os assaltantes conseguiram acessar o interior do imóvel. Não há qualquer atualização quanto à identificação ou prisão de suspeitos até o momento.

Com a investigação em aberto, as autoridades pedem informações que possam contribuir para o esclarecimento do crime.

Champions League

