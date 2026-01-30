Rúben Dias tem mansão invadida na Inglaterra durante jogo do City na Champions

A invasão ocorreu enquanto o zagueiro defendia o clube inglês na vitória sobre o Galatasaray, pela fase classificatória da Liga dos Campeões / Crédito: Jogada 10

Rúben Dias teve sua casa invadida por criminosos enquanto atuava pelo Manchester City na vitória por 2 a 0 sobre o Galatasaray, pela Champions League, na quarta-feira. O zagueiro, porém, só tomou conhecimento do assalto quando retornou da partida e se deparou com os sinais de arrombamento na residência. Localizado em Alderley Edge, no condado de Cheshire, na Inglaterra, o imóvel estava vazio no momento da invasão. A namorada do atleta, a apresentadora britânica Maya Jama, estava na África do Sul em gravações com o reality show Love Island e não se encontrava no local.

Segundo relatos da imprensa britânica, os criminosos reviraram a mansão e levaram joias, eletrônicos, roupas e outros itens de alto valor. A propriedade está avaliada em cerca de 4 milhões de libras (aproximadamente R$ 28 milhões).

No campo esportivo, o City fechou a fase de liga da Champions League e garantiu vaga direta nas oitavas de final com a última colocação disponível no G-8. Rúben Dias denuncia assalto O zagueiro acionou a polícia no momento em que constatou sinais de arrombamento, por volta das 23h10 (horário local). Os agentes confirmaram a entrada forçada e deram início aos procedimentos de investigação ainda na mesma noite. A mansão tem cerca de 6.300 pés quadrados, o equivalente a quase 600 metros quadrados, e conta com jardins paisagísticos, áreas de lazer e um sistema avançado de segurança. Entre os recursos instalados estão câmeras de vigilância, alarmes zonais e portões elétricos.