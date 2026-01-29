Eliminado da Champions e prejudicado por lesões, Napoli foca na Serie A

O Napoli, afetado por uma série de lesões e ainda se recuperando da dolorosa eliminação na Liga dos Campeões após a derrota para o Chelsea na quarta-feira, vai concentrar seus esforços em garantir a classificação para a principal competição europeia da próxima temporada, quando receberá a Fiorentina no sábado (31), pela 23ª rodada da Serie A. No Estádio Diego Maradona, o Napoli desperdiçou uma vantagem de 2 a 1 no intervalo, que seria suficiente para garantir uma vaga na fase de mata-mata do torneio, antes de ser derrotado por 3 a 2 em casa pelos atuais campeões mundiais no segundo tempo.

Uma sequência de maus resultados deixou o time do sul da Itália com apenas uma vitória nos últimos sete jogos em todas as competições, fazendo com que caísse para a quarta posição na Serie A.

O time está nove pontos atrás do líder, a Inter de Milão, e se mantêm na última vaga para a Liga dos Campeões por apenas um ponto. Considerando os sérios problemas com lesões – tinha apenas três jogadores de linha do time principal no banco de reservas contra o Chelsea – Conte se mostrou ousado em relação ao seu desempenho no clube nos últimos 18 meses. "Cada um de nós está dando o seu melhor. Durante esse desastre futebolístico, conquistamos um título do campeonato italiano e uma Supercopa da Itália em um ano e meio, então as pessoas precisam ter cuidado com o que dizem", afirmou o técnico, conhecido por seu temperamento forte, após a derrota para o Chelsea.

- 'No caminho certo' - "Jogar sem 13 atletas, muitos deles peças-chave, e enfrentar o Chelsea de igual para igual, fazendo uma partida de nível europeu, isso é o mais importante", explicou. "Apesar das dificuldades desta temporada, desde o início da qual tivemos lesões graves, no final ainda estamos no caminho certo e crescendo", acrescentou.

E ele destacou um objetivo claro em mente antes de receber no sábado a Fiorentina, ameaçada pelo rebaixamento: "Será uma batalha para jogar na Liga dos Campeões no ano que vem. Temos que jogar bem para conquistar a chance de estar lá novamente". Foi uma noite difícil para os times italianos na Liga dos Campeões na quarta-feira, já que nenhum deles se classificou diretamente para as oitavas de final ao terminarem fora do Top 8. A Inter chegou perto, graças a uma impressionante vitória por 2 a 0 na visita ao Dortmund, mas acabou se juntando à Juventus e à Atalanta na repescagem.

Em comparação, cinco dos seis clubes da Premier League inglesa terminaram entre os oito primeiros. A Inter, líder da Serie A, enfrenta o Cremonese no domingo, defendendo uma vantagem de cinco pontos sobre o segundo colocado, o Milan, que visita o Bologna na terça-feira. A Juventus (5ª colocada), em boa fase desde que Luciano Spalletti assumiu o comando no final de outubro, venceu 11 de suas últimas 15 partidas em todas as competições.