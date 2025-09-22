Bola de Ouro 2025: quem ganhou? Confira lista

Atacante do PSG, Ousmane Dembélé vence a Bola de Ouro; Raphinha é 5ºO prêmio no feminino ficou com Aitana Bonmatí, que já tinha sido a melhor do mundo nos dois anos anteriores
Ousmane Dembélé recebeu a Bola de Ouro e foi declarado o melhor jogador do mundo segundo a revista France Football. A premiação ocorreu no Théâtre du Châtelet, em Paris, França, e contou com a presença dos principais astros do futebol mundial.
Dembélé, na temporada 24/25, fez 35 gols e distribuiu 14 assistências em 53 jogos, sendo um dos principais jogadores do PSG. Além dos números, o camisa 10 venceu a Champions League e todos os títulos domésticos no ano, além de ter representado sua seleção na Nations League.
O prêmio no feminino ficou com Aitana Bonmatí, que já tinha sido a melhor do mundo nos dois anos anteriores; Marta e Amanda Gutierres, representantes brasileiras, ficaram em 12º e 21° na premiação feminina.
Um fato curioso sobre a premiação é que o treinador Luis Enrique e boa parte do elenco do PSG, o time com mais finalistas no prêmio, não pôde estar presente no evento. Isto ocorreu porque o duelo contra o Olympique de Marseille, que deveria ocorrer no domingo, 21, foi adiado por condições climáticas e jogado durante a execução do prêmio.
Os brasileiros que chegaram aos 30 finalistas foram Vinicius Jr, 16º e Raphinha, x. O jogador do Real Madrid teve uma temporada menos brilhante que a anterior e conquistou menos títulos, mas o desempenho individual lhe garantiu um lugar no top 20.
Raphinha, por sua vez, venceu todos os campeonatos nacionais com o Barcelona, dividiu o protagonismo da equipe com Lamine Yamal, foi artilheiro da Champions e vice-artilheiro do Barcelona no ano, além de ser eleito pelo Sofascore como melhor jogador da Liga dos Campeões e da La Liga.
O também brasileiro Estêvão disputou o prêmio Kopa, que premia o melhor jogador sub-21 do mundo, ficando no na quarta colocação. O "Messinho" foi elegível para o prêmio devido as boas atuações por Palmeiras e seleção brasileira. Lamine Yamal venceu o troféu pelo segundo ano seguido.
Arthur Elias, treinador da seleção brasileira feminina, concorreu ao prêmio Johan Cruyff de melhor treinador, mas foi derrotado por Sarina Wiegman, da seleção inglesa. No masculino, o vencedor foi Luis Enrique, do PSG.
Alisson, goleiro do Liverpool e da seleção brasileira, foi top cinco entre os melhores goleiros do mundo, mas, foi derrotado por Gianluigi Donnarumma, ex-PSG e atual atleta do Manchester City.
Confira top 30 da Bola de Ouro:
- Ousmane Dembélé (PSG)
- Laminey Yamal (Barcelona)
- Vitinha (PSG)
- Mohamed Salah (Liverpool)
- Raphinha (Barcelona)
- Achraf Hakimi (PSG)
- Kylian Mbappé (Real Madrid)
- Cole Palmer (Chelsea)
- Gianluigi Donnaruma (Manchester City)
- Nuno Mendes (PSG)
- Pedri (Barcelona)
- Khvicha Kvaratskhelia (PSG)
- Harry Kane (Bayern de Munique)
- Désiré Doué (PSG)
- Viktor Gyökeres (Arsenal)
- Vinicius Jr. (Real Madrid)
- Robert Lewandowski (Barcelona)
- Scott McTominay (Napoli)
- João Neves (PSG)
- Lautaro Martinez (Inter de Milão)
- Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)
- Alexis Mac Allister (Liverpool)
- Jude Bellingham (Real Madrid)
- Fabian Ruiz (PSG)
- Denzel Dumfries (Inter de Milão)
- Erling Haaland (Manchester City)
- Declan Rice (Arsenal)
- Virgil van Dijk (Liverpool)
- Florian Wirtz (Liverpool)
- Michael Olise (Bayern de Munique)