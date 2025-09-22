Bola de Ouro 2025: quem ganhou? Confira lista

O jogador conquistou a bola de ouro após vencer a Champions League / Crédito: Adrian Dennis / AFP

Ousmane Dembélé recebeu a Bola de Ouro e foi declarado o melhor jogador do mundo segundo a revista France Football. A premiação ocorreu no Théâtre du Châtelet, em Paris, França, e contou com a presença dos principais astros do futebol mundial. Dembélé, na temporada 24/25, fez 35 gols e distribuiu 14 assistências em 53 jogos, sendo um dos principais jogadores do PSG. Além dos números, o camisa 10 venceu a Champions League e todos os títulos domésticos no ano, além de ter representado sua seleção na Nations League.

Raphinha, por sua vez, venceu todos os campeonatos nacionais com o Barcelona, dividiu o protagonismo da equipe com Lamine Yamal, foi artilheiro da Champions e vice-artilheiro do Barcelona no ano, além de ser eleito pelo Sofascore como melhor jogador da Liga dos Campeões e da La Liga. O também brasileiro Estêvão disputou o prêmio Kopa, que premia o melhor jogador sub-21 do mundo, ficando no na quarta colocação. O "Messinho" foi elegível para o prêmio devido as boas atuações por Palmeiras e seleção brasileira. Lamine Yamal venceu o troféu pelo segundo ano seguido. Arthur Elias, treinador da seleção brasileira feminina, concorreu ao prêmio Johan Cruyff de melhor treinador, mas foi derrotado por Sarina Wiegman, da seleção inglesa. No masculino, o vencedor foi Luis Enrique, do PSG.