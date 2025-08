Ex-Fortaleza, David Luiz é anunciado pelo Pafos e recebido por multidão no Chipre

O zagueiro foi recebido com festa pelos torcedores / Crédito: Divulgação/Pafos FC

O agora ex-jogador do Fortaleza, David Luiz, chegou ao Chipre para ser anunciado pelo Pafos e foi recebido por uma multidão de torcedores. Com contrato até o fim de 2027, David Luiz foi anunciado neste domingo, 3, e tratado como ídolo do futebol pelo clube, que definiu o acerto com o jogador como o "maior momento da história do futebol cipriota". O defensor rescindiu o contrato de forma amigável com o Leão do Pici, em comum acordo com a diretoria tricolor e abriu mão do restante dos direitos que tinha, de um ano e cinco meses restantes de contrato. Em vídeo, o CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, que já era amigo do atleta, agradeceu ao jogador e lhe desejou sorte na continuidade da carreira.