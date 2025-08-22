Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Proposta de trisal coloca David Luiz no centro de polêmica extraconjungal

Em relato à imprensa, a jovem Karol Cavalcante detalhou e exibiu prints do suposto envolvimento com o zagueiro, atualmente no Pafos, do Chipre
David Luiz viu seu nome ganhar espaço na mídia em meio à sua nova fase no futebol europeu, com a transferência para o Pafos, do Chipre. A cearense Karol Cavalcante afirmou ter vivido um relacionamento extraconjugal com o zagueiro durante sua passagem pelo Brasil e deu detalhes que chamaram a atenção. Entre elas, uma proposta inesperada feita pelo jogador.

O início do contato, de acordo com relato da cearense à coluna Leo Dias, especializada em fofocas sobre celebridades, se desenrolou de forma habitual pelas redes sociais. Segundo Karol, o caso aconteceu durante a passagem do defensor pelo Fortaleza em que eles se encontravam em um hotel da cidade.

“Ele me seguiu no Instagram. Eu nunca esperava que algo assim fosse acontecer. Começamos a conversar, e com o passar dos dias a troca de mensagens foi ficando cada vez mais constante. A gente conversava sobre tudo, e aos poucos foi surgindo uma conexão entre nós”, relatou.

A moça revelou, ainda, que viajou à capital cearense para encontrá-lo — com quem alegava já ter um vínculo. “Eu sou do interior, e em determinado momento viajei para Fortaleza para encontrá-lo pessoalmente. Depois, continuamos nos falando pelo Instagram, mas em modo temporário”, disse.

Amiga confirma proposta íntima

Em meio às conversas, algumas expostas pela reportagem, a jovem afirmou que o defensor chegou a sugerir a inclusão de uma amiga no relacionamento. “Ele queria fazer um trisal, mas eu não quis me envolver nisso”, revelou a jovem.

A amiga em questão se chama Rayna Carvalho e confirmou a versão dada por Karol. Ainda na mesma linha, a jovem admitiu ter recebido mensagens do atleta, mas sem qualquer interesse de levar adiante.

Karol também mencionou que, em determinados momentos, o atleta apresentava atitudes que a deixaram desconfortável. “Ele tinha atitudes meio agressivas por mensagem, e isso me preocupou. Por isso compartilhei a situação com amigas próximas e registrei todas as conversas”, disse.

O receio a levou a arquivar registros das interações para resguardar sua versão.

E a versão de David Luiz?

A equipe que gerencia a carreira do defensor se manifestou pouco depois da repercussão. Em nota enviada ao portal Leo Dias, a ALOB Sports alegou que o jogador recebeu mensagens íntimas antes de qualquer contato.

“Após um período e apenas por um breve momento, David interagiu por mensagens, mas jamais houve qualquer encontro presencial entre as partes”, destacou o comunicado.

A assessoria também informou ter solicitado ao Hotel Magna Praia documentos que comprovariam a ausência do atleta no local indicado.

O defensor está noivo de Bruna Loureiro, com quem mantém relação desde 2016 e teve duas filhas. Para quem não se lembra, o pedido de casamento contou com uma produção cinematográfica, que incluiu fogos de artifícios, em 2019.

Trajetória segue em destaque

Apesar da polêmica, o zagueiro continua em atividade no Pafos, do Chipre. Com 38 anos, o defensor foi apresentado à torcida recentemente e participou da classificação da equipe à fase de playoffs da Champions League contra o Dínamo Kiev.

O defensor coleciona uma carreira marcada por títulos expressivos, marcas pessoais e convocações à Seleção Brasileira. Na carreira profissional, defendeu clubes como Benfica, Chelsea, PSG, Arsenal, Flamengo e Fortaleza.

