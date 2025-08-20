Campeonato Saudita: confira tabela de jogos

Campeonato Saudita: veja tabela de jogos com dia e horárioCom Cristiano Ronaldo, o Campeonato Saudita 2025/26 começa em 28 de agosto e terá 34 rodadas emocionantes. Confira a tabela até a 10ª rodada
A Saudi Pro League, conhecida popularmente como Campeonato Saudita, é hoje uma das ligas mais acompanhadas do mundo.
Com grandes estrelas internacionais e times tradicionais como Al-Hilal, Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, Al-Ittihad e Al-Ahli, a competição terá 34 rodadas e promete jogos equilibrados desde a estreia.
A seguir, confira a tabela organizada até a 10ª rodada, com informações de datas, horários e estádios.
Campeonato Saudita: tabela de jogos com dia e horário
1ª rodada – de 28 a 30 de agosto
- Damac x Al-Hazem – 28/08, 13h05, Dhamak Club
- Al-Ettifaq x Al-Kholood – 28/08, 15h00, EGO Stadium
- Al-Ahli x Neom – 28/08, 15h00, King Abdullah (Jeddah)
- Al-Hilal x Al-Riyadh – 29/08, 12h50, Kingdom Arena
- Al-Shabab x Al-Khaleej – 29/08, 15h00, Al-Shabab Club
- Al-Taawoun x Al-Nassr – 29/08, 15h00, King Abdullah (Buraydah)
- Al-Fateh x Al-Fayha – 30/08, 12h55, Al-Fateh Stadium
- Al-Qadsiah x Al-Najma – 30/08, 15h00, Prince Mohamed bin Fahd
- Al-Okhdood x Al-Ittihad – 30/08, 15h00, Prince Hathloul bin Abdulaziz
2ª rodada – de 12 a 14 de setembro
- Al-Ettifaq x Al-Ahli – 12/09, 12h25, EGO Stadium
- Al-Shabab x Al-Hazem – 12/09, 12h35, Al-Shabab Club
- Al-Hilal x Al-Qadsiah – 12/09, 15h00, Kingdom Arena
- Al-Khaleej x Al-Fayha – 13/09, 12h25, Prince Mohamed bin Fahd
- Al-Okhdood x Al-Taawoun – 13/09, 12h45, Prince Hathloul bin Abdulaziz
- Al-Ittihad x Al-Fateh – 13/09, 15h00, King Abdullah (Jeddah)
- Al-Riyadh x Al-Najma – 14/09, 12h35, Al-Shabab Club
- Damac x Neom – 14/09, 12h50, Dhamak Club
- Al-Nassr x Al-Kholood – 14/09, 15h00, Al Awal Park
3ª rodada – de 18 a 20 de setembro
- Al-Taawoun x Al-Ettifaq – 18/09 (quinta), 12h40, King Abdullah (Buraydah)
- Al-Kholood x Damac – 18/09 (quinta), 12h40, Ar-Rass Stadium
- Neom x Al-Okhdood – 18/09 (quinta), 15h00, King Khalid Stadium
- Al-Qadsiah x Al-Khaleej – 19/09 (sexta), 12h15, Prince Mohamed bin Fahd
- Al-Fayha x Al-Shabab – 19/09 (sexta), 12h35, Al Majma'ah Sports City
- Al-Ahli x Al-Hilal – 19/09 (sexta), 15h00, King Abdullah (Jeddah)
- Al-Najma x Al-Ittihad – 20/09 (sábado), 12h40, King Abdullah (Buraydah)
- Al-Hazem x Al-Fateh – 20/09 (sábado), 12h40, Ar-Rass Stadium
- Al-Nassr x Al-Riyadh – 20/09 (sábado), 15h00, Al Awal Park
4ª rodada – 25 a 27 de setembro
- Al-Khaleej x Al-Taawoun – 25/09 (quinta), 12h10, Prince Mohamed bin Fahd
- Al-Shabab x Al-Kholood – 25/09 (quinta), 12h25, Al-Shabab Club
- Al-Hilal x Al-Okhdood – 25/09 (quinta), 15h00, Kingdom Arena
- Al-Najma x Al-Fayha – 26/09 (sexta), 12h35, King Abdullah (Buraydah)
- Damac x Al-Ettifaq – 26/09 (sexta), 12h40, Dhamak Club
- Al-Ittihad x Al-Nassr – 26/09 (sexta), 15h00, King Abdullah (Jeddah)
- Al-Riyadh x Neom – 27/09 (sábado), 12h20, Al-Shabab Club
- Al-Hazem x Al-Ahli – 27/09 (sábado), 12h35, King Abdullah (Buraydah)
- Al-Fateh x Al-Qadsiah – 27/09 (sábado), 15h00, Al-Fateh Stadium
5ª rodada – 17 a 19 de outubro
- Al-Kholood x Al-Najma – 17/10 (sexta), 12h10, King Abdullah (Buraydah)
- Al-Ahli x Al-Shabab – 17/10 (sexta), 12h35, King Abdullah (Jeddah)
- Al-Ettifaq x Al-Hilal – 17/10 (sexta), 15h00, EGO Stadium
- Al-Fayha x Al-Ittihad – 18/10 (sábado), 12h05, Al Majma'ah Sports City
- Al-Okhdood x Al-Hazem – 18/10 (sábado), 12h15, Prince Hathloul bin Abdulaziz
- Al-Nassr x Al-Fateh – 18/10 (sábado), 15h00, Al Awal Park
- Al-Khaleej x Al-Riyadh – 19/10 (domingo), 11h45, Prince Mohamed bin Fahd
- Al-Taawoun x Damac – 19/10 (domingo), 12h10, King Abdullah (Buraydah)
- Neom x Al-Qadsiah – 19/10 (domingo), 15h00, King Khalid Stadium
6ª rodada – 23 a 25 de outubro
- Al-Riyadh x Al-Kholood – 23/10 (quinta), 11h55, Al-Shabab Club
- Al-Fayha x Al-Taawoun – 23/10 (quinta), 12h00, Al Majma'ah Sports City
- Al-Najma x Al-Ahli – 23/10 (quinta), 15h00, King Abdullah (Buraydah)
- Al-Fateh x Al-Ettifaq – 24/10 (sexta), 11h45, Al-Fateh Stadium
- Neom x Al-Khaleej – 24/10 (sexta), 12h30, King Khalid Stadium
- Al-Ittihad x Al-Hilal – 24/10 (sexta), 15h00, King Abdullah (Jeddah)
- Al-Qadsiah x Al-Okhdood – 25/10 (sábado), 11h40, Prince Mohamed bin Fahd
- Al-Shabab x Damac – 25/10 (sábado), 11h55, Al-Shabab Club
- Al-Hazem x Al-Nassr – 25/10 (sábado), 15h00, King Abdullah (Buraydah)
7ª rodada – 30 de outubro
- Al-Ettifaq x Al-Hazem – 30/10 (quinta), 12h00, EGO Stadium
- Al-Khaleej x Al-Ittihad – 30/10 (quinta), 12h00, Prince Mohamed bin Fahd
- Al-Ahli x Al-Riyadh – 30/10 (quinta), 12h00, King Abdullah (Jeddah)
- Al-Hilal x Al-Shabab – 30/10 (quinta), 12h00, Kingdom Arena
- Damac x Al-Fateh – 30/10 (quinta), 12h00, Prince Sultan bin Abdulaziz
- Al-Nassr x Al-Fayha – 30/10 (quinta), 12h00, Al Awal Park
- Al-Kholood x Neom – 30/10 (quinta), 12h00, Ar-Rass Stadium
- Al-Taawoun x Al-Qadsiah – 30/10 (quinta), 12h00, King Abdullah (Buraydah)
- Al-Okhdood x Al-Najma – 30/10 (quinta), 12h00, Prince Hathloul bin Abdulaziz
8ª rodada – 5 de novembro
- Al-Riyadh x Damac – 05/11 (quarta), 12h00, Al-Shabab Club
- Al-Qadsiah x Al-Kholood – 05/11 (quarta), 12h00, Prince Mohamed bin Fahd
- Al-Fateh x Al-Taawoun – 05/11 (quarta), 12h00, Al-Fateh Stadium
- Al-Najma x Al-Hilal – 05/11 (quarta), 12h00, King Abdullah (Buraydah)
- Neom x Al-Nassr – 05/11 (quarta), 12h00, King Khalid Stadium
- Al-Ittihad x Al-Ahli – 05/11 (quarta), 12h00, King Abdullah (Jeddah)
- Al-Shabab x Al-Ettifaq – 05/11 (quarta), 12h00, Al-Shabab Club
- Al-Hazem x Al-Khaleej – 05/11 (quarta), 12h00, Ar-Rass Stadium
- Al-Fayha x Al-Okhdood – 05/11 (quarta), 12h00, Al Majma'ah Sports City
9ª rodada – 20 de novembro
- Damac x Al-Najma – 20/11 (quinta), 12h00, Prince Sultan bin Abdulaziz
- Al-Taawoun x Neom – 20/11 (quinta), 12h00, King Abdullah (Buraydah)
- Al-Okhdood x Al-Shabab – 20/11 (quinta), 12h00, Prince Hathloul bin Abdulaziz
- Al-Ittihad x Al-Riyadh – 20/11 (quinta), 12h00, King Abdullah (Jeddah)
- Al-Hilal x Al-Fateh – 20/11 (quinta), 12h00, Kingdom Arena
- Al-Kholood x Al-Hazem – 20/11 (quinta), 12h00, Ar-Rass Stadium
- Al-Ettifaq x Al-Fayha – 20/11 (quinta), 12h00, EGO Stadium
- Al-Nassr x Al-Khaleej – 20/11 (quinta), 12h00, Al Awal Park
- Al-Ahli x Al-Qadsiah – 20/11 (quinta), 12h00, King Abdullah (Jeddah)
10ª rodada – 18 de dezembro
- Al-Fateh x Al-Okhdood – Al-Fateh Stadium*
- Al-Fayha x Neom – Al Majma'ah Sports City*
- Al-Hazem x Al-Ittihad – Ar-Rass Stadium*
- Al-Khaleej x Al-Kholood – Prince Mohamed bin Fahd*
- Al-Najma x Al-Nassr – King Abdullah (Buraydah)*
- Al-Qadsiah x Al-Ettifaq – Mohammed Bin Fahad Bin Abdul Az*
- Al-Shabab x Al-Riyadh – Al-Shabab Club*
- Al-Taawoun x Al-Hilal – King Abdullah (Buraydah)*
- Damac x Al-Ahli – Prince Sultan bin Abdulaziz*
*Observação: alguns horários e locais ainda serão definidos com o passar dos jogos.
Serviço – Campeonato Saudita
- Campeonato: Saudi Pro League 2025/26
- Início: 28 de agosto de 2025
- Rodadas totais: 34
- Onde assistir: transmissões confirmadas em canais esportivos internacionais e streaming oficial da SPL
- Site oficial da tabela completa: spl.com.sa