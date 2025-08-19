Cristiano Ronaldo é aclamado em Hong Kong, onde Messi foi vaiado em 2024

Aos 40 anos, CR7 não marcou, mas deu uma assistência na vitória por 2 a 1 do Al-Nassr sobre o Al-Ittihad de Karim Benzema, seu ex-companheiro de Real Madrid.

O astro português Cristiano Ronaldo foi recebido como um herói nesta terça-feira (19) em Hong Kong, sendo decisivo na semifinal da Supercopa Saudita, onde seu grande rival Lionel Messi se tornou inimigo público há um ano.

"Ronaldo, Ronaldo", cantou o público no Hong Kong Stadium, onde vários torcedores do Al-Nassr tentaram, em vão, alcançar o ídolo ao final da partida.

Uma reação totalmente oposta à que Messi provocou em fevereiro de 2024, quando o craque argentino não disputou com o Inter Miami em um amistoso contra uma seleção local, justificando sua ausência com uma lesão.

Os espectadores chegaram a desembolsar 4.800 dólares de Hong Kong (R$ 3.366 na cotação atual) para assistirem à partida e muitos não esconderam a decepção por não terem visto o camisa 10 em campo, e também por sua atitude, já que não se dirigiu ao público para se desculpar.

Messi ainda teve que se explicar para garantir que sua ausência não se deveu a "razões políticas" e lembrar suas relações "muito boas e estreitas" com a China.