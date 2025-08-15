Noivado de Cristiano Ronaldo desafia tradições e causa surpresa na Arábia Saudita

O astro fez seu pedido de casamento com uma joia que soma 40 quilates e tem valor comparável ao de um superesportivo raro / Crédito: Jogada 10

A decisão de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez em escolher a capital saudita como palco para oficializar o noivado provocou espanto entre sauditas. Isso porque o pedido feito com um anel de alto valor destacou, sobretudo, o contraste com as raízes conservadoras do país. Embora suavizada atualmente, a realidade impedia, até poucos anos, a convivência de casais sem união formalizada. Mas ainda há estranheza por trás dessa ideia. Acompanhados dos filhos, o casal reside na Arábia Saudita sem formalizar a união desde 2022. A legislação do país não é explícita sobre a coabitação de parceiros não casados, mas, historicamente, trata-se de uma prática altamente desencorajada ou até punida.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ainda de acordo com O Globo, não houve confirmação oficial sobre eventuais permissões concedidas ao craque do Al-Nassr. Mudanças graduais e imagem pública As transformações implementadas pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman vêm remodelando a vida social saudita. Entre os avanços, está o direito de dirigir para mulheres, conquistado em 2018, e a ampliação de eventos culturais e esportivos. Nesse ambiente de flexibilização parcial, o astro se tornou peça-chave da estratégia do governo para reforçar a imagem internacional do país. Georgina, por sua vez, adaptou-se à nova rotina e participa de compromissos sociais e viagens, com registros para seu reality na Netflix. O atacante já havia declarado em entrevistas anteriores que o casamento aconteceria quando “sentissem aquele clique”. O casal se conheceu em 2016, e o namoro sempre foi cercado de expectativas quanto ao noivado.