Al-Nassr apresenta novo uniforme principal com Cristiano Ronaldo como modelo

Inspirada no sol e nas dunas de Riade, nova indumentária do clube saudita é a segunda na parceira com a Adidas, que teve início em 2024 / Crédito: Jogada 10

O Al-Nassr, da Arábia Saudita, divulgou, nesta segunda-feira (18), seu novo uniforme principal para a temporada de 2025/26. Assim, o capitão Cristiano Ronaldo, principal nome da equipe, foi um dos modelos, assim como João Félix, Mané e o brasileiro Ângelo. A nova indumentária é inspirada no sol e nas dunas de Riade. Ela é a segunda desde que o clube firmou contrato com a Adidas em fevereiro de 2024, com o amarelo predominante e o azul nos detalhes.