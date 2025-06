Real, City, Juventus e Salzburg: último dia da 2ª rodada do Mundial desafia os europeus

O favoritismo europeu ainda não se confirma no Super Mundial. Neste domingo, quatro times do velho continente entram em campo contra adversários da Ásia, América do Norte e África

Na rodada, o Brasil foi o principal carrasco, com Flamengo e Botafogo batendo Chelsea e PSG, mas outros países também fizeram frente. E agora, mesmo os europeus que venceram na estreia ou escaparam com empates vivem dias menos tranquilos.

O futebol europeu é o centro de gravidade do planeta bola. Estádios modernos de bilhões de euros, transferências astronômicas, vitrines reluzentes de Liga dos Campeões e afins. Parecia não haver disputa real para os outros continentes, mas os resultados das duas primeiras rodadas da Copa do Mundo de Clubes tem feito a hegemonia justificar rachaduras entre justificativas de fim de temporada e níveis de motivação.

Logo depois, às 16 horas, o Real Madrid irá a Charlotte, no estádio Bank of America, encarar o Pachuca, do México, após empatar por 1 a 1 com o Al-Hilal, da Arábia Saudita. O empate frustrou o início do torneio para os espanhóis treinados por Xabi Alonso, que agora precisam vencer para não depender de combinações mais severas na última rodada.

Os jogos começam às 13 horas, com a Juventus enfrentando o Wydad Casablanca, do Marrocos, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. A Velha Senhora aplicou um 5 a 0 sobre o Al-Ain, dos Emirados Árabes, e tenta manter a força diante de um adversário que perdeu para o City na estreia.

Juventus, Real Madrid, RB Salzburg e Manchester City voltam a campo neste domingo, 22, e ainda não perderam no torneio. Mas, para manter a pose de potência, vão precisar convencer em campo contra adversários da Ásia, África e América do Norte.

Às 19 horas, será a vez do RB Salzburg tentar se consolidar no Grupo H contra o próprio Al-Hilal, no Audi Field, em Washington. O clube austríaco estreou com vitória por 2 a 1 sobre o Pachuca e, em caso de novo triunfo, estará classificado para as oitavas. O árbitro do jogo será o brasileiro Wilton Pereira Sampaio.



A rodada encerra às 22 horas, com o Manchester City diante do Al-Ain. Os ingleses venceram o Wydad por 2 a 0 na primeira rodada e querem repetir a dose, enquanto o Al-Ain tenta se recuperar da goleada sofrida para a Juventus. A partida será no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, e encerra a segunda rodada do “Super Mundial”.



Se é verdade que os quatro europeus de domingo ainda não tropeçaram, também é certo que pisam num terreno menos estável do que imaginavam — entre os europeus, apenas o Bayern já venceu duas vezes. No torneio mais global da história recente do futebol de clubes, o favoritismo histórico, nutrido por cifras e conquistas, não tem sido escudo garantido contra surpresas vindas de diferentes lugares do planeta.